Escándalo en la NBA: Ja Morant la vuelve a liar tras sacar una pistola en público

Ja Morant vuelve a estar en el foco de la polémica en la NBA por un nuevo lío y ya son varios. La última del jugador de Memphis Grizzlies ha sido aparecer en un directo en las redes sociales con una pistola en mano. Esto le podría volver a costar una sanción en una competición que suele castigar estos actos con dureza.

Todo ocurrió en las últimas hora y en un directo retransmitido junto a unos amigos durante un viaje en un coche. Ahí, Ja Morant apareció pistola en mano al son de la música. De primeras no se puede ver con claridad el arma pero en las redes sociales ya se ha hecho viral una instantánea que deja mal a la estrella de la NBA.

Ja Morant was allegedly seen showing off a gun on Instagram Live yesterday 😬 pic.twitter.com/3evVruIKd7

— Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) May 14, 2023