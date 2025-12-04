Pillan a una actual participante de ‘La isla de las tentaciones’ con una estrella del Atlético y de la Selección

Las redes sociales arden a raíz de una foto subida por Helena, una de las actuales participantes en La isla de las tentaciones. La joven, que fue al reality rodado en la República Dominicana para poner a prueba su relación con Rodri, ha publicado una historia en Instagram en la que aparece con un chico, ambos con un casco de moto. Probablemente pensaría que nadie iba a saber quién era, pero la realidad es que rápidamente muchos conocieron ese rostro y desvelaron su identidad.

Y es que su acompañante en esa instantánea es Pablo Barrios, estrella del Atlético de Madrid y jugador de la Selección Española. Obviamente, a raíz de conocerse que era el joven futbolista rojiblanco los rumores sobre un posible romance entre ambos se han disparado. Sin ir más lejos, el periodista del corazón Javi de Hoyos ha dedicado uno de sus vídeos a este posible acercamiento entre el jugador y la influencer, conocida por su actual presencia en La isla de las tentaciones.

Jugón fuera y dentro del campo. El mejor jugador del Atleti tiene derecho a desfogarse. Honor pic.twitter.com/KBQVD0nwtC — Julián es mi pastor (@mdc_1011) December 3, 2025



La isla de las tentaciones y el fútbol

Las relaciones entre concursantes de La isla de las tentaciones y futbolistas han sido un tema recurrente en el mundo del corazón, dado el perfil mediático de ambos grupos. Muchas de las participantes del reality show, tras ganar popularidad, han entablado relaciones sentimentales con jugadores de fútbol, lo que ha generado aún más atención en redes sociales y programas de entretenimiento. La combinación de la fama televisiva y el estatus deportivo parece ser una fórmula atractiva para el público, que sigue con interés estos romances.

Uno de los casos más comentados ha sido el de algunos concursantes que, tras su paso por el programa, han iniciado romances con futbolistas de ligas importantes, tanto en España como en el extranjero. Estas relaciones suelen estar marcadas por la exposición mediática y, en algunos casos, por rumores de infidelidades, lo que genera controversia en los medios y entre los seguidores del reality. Además, las redes sociales juegan un papel clave en la difusión de estos romances, ya que muchas de las parejas comparten detalles de su vida privada, aumentando aún más la expectación.

Sin embargo, no todas estas relaciones han sido exitosas. Muchas de ellas terminan de manera abrupta, en ocasiones debido a la presión mediática o a diferencias en estilos de vida. Mientras que los futbolistas llevan una vida marcada por la disciplina y la exigencia deportiva, los ex concursantes del reality suelen mantenerse en el foco mediático con eventos, colaboraciones y participaciones en otros programas. Esta diferencia de prioridades puede ser un factor determinante en la duración de las relaciones.