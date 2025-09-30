Claudia, de ‘La isla de las tentaciones’, pillada besándose en una fiesta con un crack de la Liga

Claudia Martínez, influencer conocida tras su paso por La isla de las tentaciones, está dando mucho que hablar en el mundo del corazón y las redes sociales. Y es que la joven ha sido pillada besándose en una conocida fiesta con un famoso futbolista de Primera División. Para más inri, el vídeo llegaba poco antes de que Mario, su ex novio, y ella misma anunciaran en las redes su separación definitiva.

El periodista Javier de Hoyos publicó esas imágenes hace un par de días y a raíz del vídeo, tanto Mario como Claudia publicaron sendos posts confirmando la sonada ruptura. Parecía que todo había acabado bien y el tono era amistoso, aunque a Mario probablemente no le haya sentado nada bien ver a su ex pareja besándose en la Bresh con una de las estrellas de nuestra Liga, concretaente con Nico González, fichaje del Atlético de Madrid este verano que fue protagonista en el pasado derbi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javi Hoyos (@javihoyosmartinez)



No es la primera vez que Claudia Martínez es relacionada con un futbolista de élite, pues en una de las crisis de su relación con Mario informaron de un encuentro entre la influencer y Marco Asensio en un reservado de una conocida discoteca de Madrid, algo que incluso obligó a la joven a pronunciarse en televisión.

Por su parte, Nico González fue noticia también en el mundo del corazón hace poco por un desagradable episodio para él. Su ex novia, la modelo Paloma Silberberg, rompió su silencio y develó cómo descubrió que el futbolista la engañaba, nada menos que gracias a las cámaras de seguridad de su propia casa. Paloma Silberberg contó en el programa A la tarde, de América TV, que un día, revisando las grabaciones de su casa en Italia, se encontró con imágenes que no esperaba. Allí, según su testimonio, pudo confirmar que el jugador no le había sido fiel. «Lo vi en las cámaras,» aseguró, todavía sorprendida por lo que pudo ver a través de su teléfono móvil. El episodio fue el detonante de una separación que ya venía gestándose tras varias situaciones que la joven definió como «pasarse de los límites».

«En la casa de Italia teníamos cámaras y el creía que yo no tenía acceso, pero tenía porque estaban con mi email. Llegué a Ezeiza donde alguien me iba a ayudar con las maletas, le escribo porque no había nadie esperándome. Le escribí y no me respondía. Miré a ver qué estaba haciendo y me la comí, estaba con otra chica. El día anterior me había llorado y dije que estaba todo bien…», contaba la argentina hace unas semanas.