Lo que era un secreto a voces ya está más que confirmado. Sandra Garal, ex mujer de Marco Asensio, ha sido pillada y fotografiada de la mano por Madrid con otro deportista español de élite, concretamente con el jugador de pádel Ale Galán. Tras muchos meses de rumores, se confirma el romance entre la influencer y el madrileño, uno de los mejores jugadores del mundo, que dio mucho que hablar hace meses tras su ruptura con Juan Lebrón.

Todo comenzó con un viaje Dubái. Salieron a la luz pruebas de que la también arquitecta y el deportista habían disfrutado juntos de una exclusiva cena en un restaurante de alta cocina, Tatel, tal y como informó por aquel entonces el periodista Javi de Hoyos. Poco despuués, Sandra Garal acudió junto a un grupo de amigos a un torneo de Premier Pádel celebrado en el Wizink Center de Madrid, en el que Ale Galán jugó junto a su compañero Federico Chingotto.

Y esos días, Sandra Garal dejó un mensaje muy claro para los que criticaban su comportamiento. «En ningún momento le he faltado el respeto ni la lealtad a mí ya expareja y en ninguno de los casos este es el motivo de los meses de separación y la definitiva ruptura», dijo. Los rumores crecían y crecían hasta que ahora la revista Hola ha publicado fotos de ambos juntos por Madrid, de la mano y sin esconder su amor.

EXCLUSIVA. Sandra Garal y Ale Galán: las imágenes definitivas que confirman que están juntos 👫🏻 (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/7wdzQhIxTr — Revista ¡HOLA! (@hola) January 24, 2025

Sandra Garal y Marco Asensio se separaron un año después de contraer matrimonio por todo lo alto en Mallorca. «Siempre he querido mantener mi vida privada al margen de los medios y del público en general. No obstante, y a raíz de las últimas informaciones que se han divulgado referidas a mi vida en pareja, considero que es bueno hablar en primera persona para evitar especulaciones, noticias falsas o medias verdades», dijo Marco Asensio en sus redes sociales.

El futbolista salía así al paso de los rumores sobre una crisis en la pareja confirmando que decidieron separarse: «Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida».

Su boda fue un paso muy importante en su relación, pues se convirtieron en marido y mujer tras varios años de relación. Pero antes de celebrar su primer aniversario de bodas, la pareja decidió poner punto y final a su matrimonio. De hecho, meses atrás, cuestionada por el tema de las infidelidades, y sin referirse directamente a su matrimonio pero quizás dejando un mensaje subliminal, Sandra Garal lanzaba este dardo a Asensio.

«¿Perdonarías una infidelidad?», le preguntaban sus seguidores en redes. «He intentado perdonarlas, pero no he podido. A día de hoy, sin duda, no permitiría ninguna infidelidad y ni intentaría perdonarlas». La joven contaba que se estaba «reconstruyendo con un amor gigante que jamás pudo imaginar». Además, no se cerraba al amor, pero no lo haría público: «Mi pensamiento a día de hoy es que si tengo una relación personal no creo que la exponga en redes sociales. Es bastante doloroso que alguien opine a la ligera sobre tu vida y digan cosas falsas, entonces lo interpreto como una manera de protegerlo». Es cierto que ella no lo ha publicado, pero las fotos hablan por sí solas.