El dardo de Sandra Garal a Marco Asensio días después de confirmar su separación

Marco Asensio y Sandra Garal se han separado. El futbolista del PSG lo confirmó hace unos días a través de sus redes sociales. Después de los rumores surgidos en las últimas semanas sobre una grave crisis, fue el propio jugador el que anunció la ruptura de la pareja en un escrito a través de sus perfiles oficiales. Días después, la joven arquitecta y modelo también se pronunció en redes, pero de forma mucho Samás indirecta y sutil.

Primero lo hacía con un selfie en coche junto al siguiente mensaje: «Aprende, levántate y brilla». Y horas después fue más allá con una frase hecha que parece definir a la perfección lo que ha pasado entre ellos y que se entiende como un dardo al mallorquón: «Solo como recordatorio: si te cuesta tu paz, es demasiado caro». Los rumores de infidelidad por parte del jugador vuelven a coger fuerza, pero otros apuntan al desgaste y la distancia como principal causa de la separación.

Sandra Garal y Asensio, separados

«Siempre he querido mantener mi vida privada al margen de los medios y del público en general. No obstante, y a raíz de las últimas informaciones que se han divulgado referidas a mi vida en pareja, considero que es bueno hablar en primera persona para evitar especulaciones, noticias falsas o medias verdades», dijo Marco Asensio en sus redes sociales hace unos días.

El futbolista salía así al paso de los rumores sobre una crisis en la pareja confirmando que han decidido separarse: «Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida».

Hace aproximadamente un año, Marco Asensio y Sandra Garal se daban el sí, quiero en una espectacular boda celebrada en Mallorca, tierra natal del ahora jugador del PSG. Fue un paso muy importante en su relación, pues se convirtieron en marido y mujer tras varios años de relación. Pero antes de celebrar su primer aniversario de bodas, la pareja ha decidido poner punto y final a su matrimonio.

En los últimos días, ha salido a la luz la que sería la prueba de ese importante distanciamiento entre Marco Asensio y Sandra Garal, que se ha terminado confirmando por medio del propio delantero. El futbolista del PSG y su mujer parecen lejanos uno del otro desde hace varios meses, y se desveló un detalle que podría ser definitivo. El hecho de que el jugador fichase por el PSG pudo haberlo complicado todo, pues ella sigue haciendo vida en Madrid y la distancia no es fácil de llevar.

En los últimos días, no han sido varios los medios especializados en sociedad que han hablado sobre la crisis entre Asensio y Garal. Una de las pruebas definitivas fue que la influencer dejó de seguir a su marido en Instagram. Marco Asensio no era uno de esos perfiles cuyas publicaciones aparecían en su listado de follows, algo que dio pistas sobre una ruptura que posteriormente el jugador confirmó. «Marcharse a jugar fuera le ha pasado factura a su relación» con su mujer, contó un confidente a Socialité, programa en el que informaron días atrás acerca de esta crisis.