Hace aproximadamente un año, Marco Asensio y Sandra Garal se daban el sí, quiero en una espectacular boda celebrada en Mallorca, tierra natal del ahora jugador del PSG. Fue un paso muy importante en su relación, pues se convirtieron en marido y mujer tras varios años siendo pareja. Sin embargo, en la actualidad estaría atravesando una grave crisis matrimonial y los rumores de una posible separación cada vez son más fuertes.

De hecho, ahora ha salido a la luz la que sería la prueba de ese importante distanciamiento entre Marco Asensio y Sandra Garal. El futbolista del PSG y su mujer parecen lejanos uno del otro desde hace varios meses, y desvelan un detalle que podría ser definitivo. El hecho de que el jugador fichase por el PSG lo ha complicado todo, pues ella sigue haciendo vida en Madrid y la distancia no es fácil llevarla. Y las redes sociales siempre dan pistas, como ha sido el caso ahora con ellos.

El caso es que Sandra Garal ha dejado de seguir a su marido en Instagram. Así, como lo leen. La joven influencer sigue a un total de 964 personas, pero Marco Asensio no es uno de esos perfiles cuyas publicaciones aparecen en su tablón. Sin duda puede ser la prueba definitiva de que la crisis es grave, pues si fuera algo pasajero lo normal es que continuara siguiendo a su esposo. De hecho, Asensio sí que mantiene el follow a Sandra Garal aunque no sea recíproco.

«Marcharse a jugar fuera le ha pasado factura a su relación» con su mujer, Sandra Garal, según cuenta un confidente a Socialité, programa en el que informaron días atrás acerca de esta crisis. Y es que Asensio el pasado verano fichó por el PSG y se mudó a París, mientras que la influencer vive a caballo entre la capital francesa y Madrid, donde sigue haciendo mucha vida. Y esa distancia habría tenido consencuencias en el matrimonio.

Y es que al margen de ese unfollow de Sandra Garal a Asensio, en las redes sociales de ambos es evidente que están distanciados. La última publicación de ambos juntos en el perfil de la influencer es del pasado 31 de diciembre celebrando la Nochevieja y la entrada de año. Por su parte, Asensio publicó una foto juntos días antes en Navidad. Desde entonces no comparten ningún plan juntos. Además, el futbolista está ahora de vacaciones tras terminar la temporada con el PSG y tampoco ha subido nada junto a su mujer, cuando lo normal años atrás es que se fueran de viaje juntos y compartieran fotos y vídeos románticos.

PSG’s Spanish football star, Marco Asensio, is enjoying his holiday in Marrakech with his wife, Sandra Garal.#Morocco #Marrakech #MarcoAsensio #RealMadrid #PSG#HespressEng pic.twitter.com/fRFkZ6txJl

— Hespress English (@HespressEnglish) February 20, 2024