La pillada viral a una estrella en la piscina de una famosísima cantante

Esta semana, las redes sociales explotaron tras una publicación de Megan Thee Stallion en Instagram. La rapera compartió unas fotos desde una lujosa piscina durante unas vacaciones en lo que parece ser una villa tropical, pero lo que realmente llamó la atención no fue su look, sino quién aparecía de fondo: Klay Thompson, jugador de los Dallas Mavericks. Aunque él no estaba posando ni mirando a la cámara, su silueta es inconfundible. Tranquilo, con el móvil en la mano, recostado en una tumbona, como si nada… pero ese «como si nada» fue suficiente para que empezaran a llover los rumores.

Desde hace meses se venía especulando sobre una posible relación entre Megan y Klay, aunque nunca había nada concreto. Algunos fans habían notado interacciones sutiles entre ellos en redes sociales, pero sin fotos ni declaraciones claras, todo quedaba en rumores. Hasta ahora. La imagen compartida por Megan no lo muestra directamente, pero sí lo suficiente como para que medio internet se diera cuenta. Los comentarios no tardaron en aparecer: «¿Ese es Klay?», «Soft launch nivel maestro», «Ahora todo tiene sentido». La reacción fue inmediata y masiva, con medios como Page Six, The Cut y el New York Post recogiendo el momento como una posible confirmación no oficial.

MEGAN IS DATING KLAY THOMPSON???! pic.twitter.com/ROuUBfgER4 — sammy (@chefgaze) July 9, 2025



En The Cut, incluso se abrió el debate sobre si esto fue un «soft launch» (cuando alguien da a entender que está en una relación sin decirlo directamente) o un «hard launch» más disimulado. Sea como sea, la foto fue publicada por ella misma, lo que muchos interpretan como una especie de señal de «sí, estamos juntos, pero tranquilos». Por su parte, Klay también subió una historia en su Instagram desde una playa parecida, lo que terminó de encender las alarmas.

Aún no hay confirmación formal por parte de ninguno de los dos, pero los indicios se acumulan. Lo curioso es que incluso el padre de Klay, Mychal Thompson, fue consultado al respecto, y aunque no dijo nada concreto, se lo notó sonriente y algo cómplice, lo que muchos fans interpretaron como una aprobación silenciosa. No es la primera vez que Megan Thee Stallion acapara titulares por su vida sentimental. Su historial amoroso ha sido parte del ojo público, y lo mismo ocurre con Klay, especialmente ahora que cambió de equipo y se mudó de Golden State a Dallas, algo que ya de por sí generó bastante revuelo. Que ahora lo relacionen con una de las figuras más destacadas del rap actual solo hace que su nombre resuene aún más.

Por ahora, no queda más que seguir atentos. ¿Aparecerán juntos en algún evento? ¿Habrá fotos más claras? ¿O esto quedará como una de esas relaciones que nunca se confirman, pero todo el mundo sabe que existen? Lo cierto es que, con una sola imagen, Megan y Klay han conseguido tener a medio mundo hablando de ellos…