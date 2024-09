Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están dando mucho que hablar esta semana, el futbolista por marcar su gol número 900 como profesional y la influencer por eclipsar a todos en el Festival de Venecia. Ambos también han disfrutado de unos días en alta mar a bordo de un lujoso yate, concretamente en la costa francesa, y han salido a la luz unas sorprendentes imágenes que han revolucionado las redes sociales.

Y es que el fotógrafo en cuestión inmortalizó un momento quizás algo incómodo para ellos, pues en el barco que estaba justo al lado del suyo había una pareja totalmente desnuda besándose. Varios medios británicos han publicado las imágenes, que se han hecho virales rápidamente. Algunos se preguntan si Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vieron a la pareja, porque en las fotos no se aprecia.

What’s happening below deck? Cristiano Ronaldo appears to miss the REAL action as naked couple sail by his superyacht amid holiday with Georgina Rodriguez https://t.co/fCH4eK67v1 pic.twitter.com/DdeOqyfJBb

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 5, 2024



Un Cristiano Ronaldo que hizo de nuevo historia en el fútbol anotando el gol número 900 de su carrera deportiva. Este jueves, Portugal se enfrentó a Croacia y el delantero del Al Nassr ayudó a su selección para ganar a los croatas. Después de convertirse en el primer futbolista en conseguirlo, el Real Madrid le felicitó con un emotivo mensaje en redes sociales que emocionó al madridismo.

«Otro hito histórico: 900 goles en la carrera profesional de una de las más grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial. ¡Felicidades, querido y admirado Cristiano! El Real Madrid y el madridismo siempre orgullosos de ti», comentó el Real Madrid en sus redes sociales con un mensaje que llenó de nostalgia a millones de madridistas.

El delantero suma 900 goles en 1.238 partidos oficiales, con una media de casi 0,73 tantos por encuentro, que ha marcado con las camisetas de Sporting, donde anotó cinco goles; del Manchester United, anotando 145; del Real Madrid con 450 y convertirse en el máximo goleador de la historia del club blanco; de la Juventus con 101 tantos y del Al-Nassr con 67 hasta la fecha.

En la previa al partido ante Croacia, Cristiano Ronaldo demostraba su hambre y sus ganas por seguir cumpliendo retos y rompiendo récords: «Eso es todo lo que dice la prensa. Nunca se me pasó por la cabeza que mi ciclo (con Portugal) había terminado. Todo lo contrario: me dio aún más motivación para seguir siendo honesto».

Otro hito histórico: 900 goles en la carrera profesional de una de las más grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial. ¡Felicidades, querido y admirado @Cristiano! El Real Madrid y el madridismo siempre orgullosos de ti. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 5, 2024

Breaking: What’s happening below deck? Cristiano Ronaldo appears to miss the REAL action as naked couple sail by his superyacht amid holiday with Georgina Rodriguez https://t.co/tTqLuuNwpK #action #appears #Couple pic.twitter.com/8ipIBXBG91 — WhatsNew2Day (@whatsn2day) September 6, 2024