Alyson Eckmann es una actriz y presentadora estadounidense muy conocida tras su paso por varios realities, algunos de ellos en nuestro país. Ha trabajado como actriz, estuvo en un grupo de jazz durante varios años y también ha trabajado en televisión. La de Seattle fue una de las presentadoras de Hable con ellas y también ha participado en programas como Un príncipe para Corina o GH VIP 5, reality que ganó. Pero por lo que se dio a conocer en nuestro país sin duda fue por su supuesto affaire con Cristiano Ronaldo años atrás.

Ahora, Alyson Eckmann ha concedido una entrevista a Socialité, donde ha hablado de diferentes aspectos, incluyendo esa aventura con Cristiano Ronaldo en el pasado. «Le conocí en 2014 cuando estaba presentando su perfume nuevo a nivel global porque necesitaban a alguien que hablara inglés. Él es un hombre súper simpático, súper gracioso. Él sí que es guay y respetuoso», comienza.

‘Yo estaba con mi amiga española, y después me dijo: ‘Vamos a mi casa a tomar algo’, y yo le dije que no quería porque tenía que trabajar al día siguiente y sabía lo que iba a significar eso y no voy a hacerlo. Luego le dije: ‘Voy a tu casa, pero cuando te diga, me vas a mandar a mi casa con tu chófer’, y me dio el ‘ok’. Fuimos a su casa, tomamos algo y me fui», añade la también presentadora.

La estadounidense explica que tuvo unos inicios muy duros en nuestro país porque «no hablaba bien el español», y fue ahí cuando conoció a Hiba Abouk, con quien no parecía entenderse: «No me enteraba de nada, ni personajes… Había una chica actriz que siempre me miraba mal, me contestaba mal… y pensaba: ‘¿Qué le pasa a esta tía?’, y era Hiba Abouk… Le caía mal y no sé por qué».

Respecto al amor, Alyson Eckmann señala que está soltera, aunque está conociendo a alguien: «Estoy soltera. Tuve una relación súper tóxica y yo le dejé en octubre, y después de esa relación mi autoestima y todo estuvo fatal. Engordé un montón y no estaba feliz. Y ahora estoy empezando a tener citas, a conocer a gente, y estoy viendo a alguien». En esa relación tóxica de la que habla se quedó embarazada, aunque sufrió dos abortos. Ahora quiere ser madre, pero no soltera: «Me quedé embarazada a los meses, pero no salió y tuve dos abortos espontáneos, pero sí me gustaría tener hijos, aunque no como madre soltera».

Alyson Eckmann y Onlyfans

Alyson Eckmann también ha hablado claro sobre un tema que para muchos puede ser tabú, pero no para ella. Y es que la influencer vende contenido explícito desde hace bastante tiempo en OnlyFans, actividad con la que ha ganado grandes sumas de dinero, rozando casi los 50.000 dólares: «He tenido mucha suerte haciendo contenido para adultos. Estoy ganando mucho dinero. Al mes he ganado hasta 49.000 dólares».

Su faceta como modelo sin censuras en esta plataforma ha llevado a recibir algunas críticas en sus redes sociales, las cuales no le importan demasiado porque es feliz y gana mucho dinero: «Me puedes juzgar si quieres, pero me voy a comprar una casa… Hay meses que también gano menos, como 5.000 dólares».