Alyson Eckmann: de su ‘affaire’ con Cristiano a contar lo que gana en Onlyfans y las fotos que sube

Alyson Eckmann es una de las concursantes de Pesadilla en el Paraíso, el nuevo reality de Mediaset. Junto con otros quince compañeros, la actriz y presentadora estadounidense ya ha empezado a vivir esta experiencia en una granja con las mínimas comodidades.

Alyson ha trabajado como actriz, estuvo en un grupo de jazz durante varios años y también ha trabajado en televisión. La de Seattle fue una de las presentadoras de Hable con ellas y también ha participado en programas como Un príncipe para Corina o GH VIP 5, reality que ganó. Pero por lo que se dio a conocer en nuestro país sin duda fue por su supuesto affaire con Cristiano Ronaldo años atrás.

En los últimos tiempos vivía en California y su principal fuente de ingresos viene de publicar contenido exclusivo y explícito en la plataforma Onlyfans. Era su compañera de concurso, Daniela Requena, quien le preguntaba al respecto y Aly no dudaba en defender esta nueva forma de generar ingresos: «¿Que vendo fotos de mi ojete? Yes. ¿Gano un montón de dinero? También. ¿Hago porno? No. Si nadie me toca y yo estoy cómoda haciéndolo y estoy ganando una pasta… O sea… La p*** vida».

Como era de esperar, al decir que ganaba mucho dinero varios compañeros que quisieron saber cuánto gana Alyson Eckmann a través de esta plataforma. «Pero tía, ¿cuánto puedes ganar si no es indiscreción?», le preguntaba Daniela. «Mucho. Más que el triple de este premio. En un mes», desvelaba la concursante. Cabe tener en cuenta que ese premio que se llevará el ganador de Pesadilla en el Paraíso asciende a 20.000 euros, por lo que desliza que gana unos 60.000 euros al mes.