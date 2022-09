El peor momento de Nadal: la emoción le superó en la despedida de Federer

Rafa Nadal no pudo contener las lágrimas durante la despedida y el homenaje posterior de Roger Federer. El suizo se retiró tras el partido de dobles que disputó con el español en la Laver Cup, donde lo menos importante fue el resultado. A la conclusión, el ya extenista saludó a sus compañeros y se fundió en un abrazo con un Nadal que no pudo contener el llanto. Durante varios minutos, el manacorí no paró de llorar. Por momentos, incluso más que el propio Federer.

Rafa era el elegido por Federer para el partido de su despedida. El suizo se despidió en la competición creada por él mismo, la Laver, en la que se juntaron los integrantes del Big-Four en un mismo equipo. En lugar de despedirse en un partido en solitario, Federer prefirió hacerlo con su gran rival en la pista y amigo fuera de ella y, aunque perdieron, firmaron un partido que forma ya parte de la historia del tenis.

Mirad a Rafa Nadal al fondo. Llorando desconsolado por su amigo. Le dio el primer abrazo a Roger Federer nada más terminar su carrera. Le acompañó en esa tristeza junto a él en el banquillo. Es más que compañerismo. Es más que respeto por un rival. Es una lección de vida 👏👏 pic.twitter.com/YAtzXebAgg — DAZN España (@DAZN_ES) September 23, 2022

Al término del encuentro, Nadal no pudo contener la emoción. Rompió a llorar como un niño nada más finalizar el encuentro, sintiendo la retirada del suizo como si fuera la suya propia. El tenista español mostró una vez más su cariño, respeto y admiración por el jugador que le llevó al límite y le obligó a mejorar día a día para superarle, firmando al final la rivalidad más sana y legendaria de la historia del deporte.