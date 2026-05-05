La penúltima jornada de Liga ya tiene horario unificado: domingo 17 de mayo a las 19:00 horas

La Liga ha oficializado los horarios de la jornada 37 de Liga, la penúltima del campeonato, que tendrá horario unificado: domingo 17 de mayo a las 19:00 horas. Los diez encuentros de la jornada se jugarán a la misma hora, como es tradición. Aunque haya equipos que no se jueguen nada, todos los duelos se disputarán ese día y a esa hora.

En esa jornada, el Real Madrid se medirá al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, mientras que el Barcelona jugará ante el Betis en el Camp Nou. Ahora, tal y como está la Liga, habría algo en juego, pero todo dependerá de las dos jornadas anteriores a esta penúltima: hay un Clásico en la 35ª y el Barcelona se medirá al Alavés en la 36ª y el Real Madrid al Real Oviedo.

Por otro lado, y en la lucha por la salvación, además del Sevilla -que se mide al Real Madrid como hemos mencionado-, los otros partidos que hay en esa jornada son Atlético de Madrid – Girona, Elche – Getafe, Levante – Mallorca, Rayo Vallecano – Villarreal, Real Sociedad – Valencia, Real Oviedo – Deportivo Alavés y Osasuna – Espanyol. Esta 37ª jornada la completa el Athletic Club – Celta de Vigo.

Es posible que, una vez que se vayan a disputar estos encuentros, haya algunos en los que no haya nada en juego. Para ello, la Liga especifica que «todos los partidos están sujetos a modificaciones una vez se conozcan los resultados de las jornadas previas. Si fuera posible, se podrán fijar distintas franjas horarias unificadas por objetivos clasificatorios diferentes».

Sin embargo, parece imposible que la Liga de Tebas pueda cambiar horarios, toda vez que la anterior jornada, la número 36, acaba el jueves 14 de mayo, sobre las 23:30 horas, ya que hay jornada entre semana. Así, sería una locura cambiar horarios de partidos cuándo sólo quedarían dos días para la disputa de ellos.