Tensión entre Iker Casillas y Sara Carbonero según el periodista Jordi Martín, que ha desvelado en el programa ‘Viva la vida’ que el ex portero del Real Madrid se ha cabreado con su ex mujer por algo que ha sucedido y que no le ha gustado un pelo. Concretamente y según esta información, el enfado del de Móstoles ha llegado por un encuentro de la comunicadora con su amante Kiki Morente en la casa en la que vive con sus hijos y en la que antes vivía con Casillas.

«Le sentó como una patada», dijo Jordi Martín en el programa. Y es que Iker Casillas y Sara Carbonero se llevaban muy bien pese a su ruptura. Se lanzaban guiños en sus redes sociales e incluso a veces hacían planes juntos con sus hijos, pero esto puede cambiarlo todo. El ex meta no pudo aguantar ese malestar y en una boda de unos amigos común en la que coincidieron se lo reprochó, siempre según la citada información.

Ahora la relación entre ambos podría enfriarse todavía más si se confirma que la periodista y el cantaor continúan con su historia de amor, algo que está en el aire en estos momentos, pues las últimas informaciones de la prensa del corazón afirman que la relación entre Kiki Morente y Sara Carbonero habría terminado al no poder soportar la presión mediática que les rodeaba. En cualquier caso, a final de mes se sabrá algo más, pues la comunicadora entrevista a Kiki Morente en su espacio de ‘Radio Marca’.

«Muy feliz por poder contaros que continuaré una temporada más en Radio MARCA con un proyecto que crece y que me ilusiona a partes iguales. ‘Que siga el baile’ toma entidad propia y pasa a ser un nuevo programa que podréis escuchar todos los jueves, de 15:00 a 16:00», anunciaba días atrás Sara Carbonero.