Paula Badosa abandona en Guadalajara y no estará en las WTA Finals

Paula Badosa ha dicho adiós a todas sus opciones de jugar las WTA Finals, donde fue semifinalista el año pasado, tras retirarse ante Victoria Azarenka en la segunda ronda del torneo de Guadalajara (México). La tenista española no atraviesa por su mejor momento y con esta derrota pone punto y final a un año para olvidar.

Las Finales tendrá que verlas por la tele. Sus opciones de estar en Forth Worth (Estados Unidos) pasaban por conseguir un buen resultado en el evento mexicano, pero desgraciadamente no pudo ser. Badosa llegó a Guadalajara tocada físicamente y eso le impidió mostrar su mejor nivel frente a la bielorrusa, ex número uno del mundo, y tuvo que retirarse tras perder el primer set por 6-2.

Según indicó la WTA, la tenista española, que partía como primera favorita en Guadalajara, tuvo que abandonar la pista por «enfermedad» y después de haber perdido ya claramente la primera manga ante una rival también muy firme y acertada. «Siento mucho no haber podido continuar, pero llevo días enferma. He intentado recuperarme por todas las vías y no ha sido posible. estoy muy triste de irme porque me hacía ilusión competir aquí en Guadalajara, de donde guardo recuerdos bonitos», explicó la catalana tras el choque.

Paula Badosa, que ya había tenido que parar el partido con 4-1 abajo, tratará ahora de recuperarse para ayudar a España en las Finales de la Billie Jean King Cup que dan comienzo el próximo 8 de noviembre. Ese es el objetivo de la española.