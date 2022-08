Paula Badosa, que esta semana ha regresado al podio de la WTA, se ha sincerado en una entrevista sobre cómo le influyó la polémica tras sus declaraciones sobre el catalán. La tenista comentó que «no era una lengua», unas palabras por las que fue muy criticada y por las que tuvo que disculparse. «Ha sido un malentendido», dijo, entonces. Ahora, la catalana reconoce que pasó una semana «complicada», después de la polémica y cómo trabaja para intentar que ese tipo de cosas le afecten menos. «No lo voy a negar, me afectan mucho las cosas», dijo.

«Esta semana ha sido muy complicada, porque de una cosa que es muy pequeña se ha hecho una muy grande», dijo Paula Badosa, en relación a la polémica sobre sus declaraciones sobre el catalán. Durante su semana en San José, donde alcanzó las semifinales – cayó ante Kasatkina, posterior campeona del torneo-, respondió a un sencillo cuestionario en el que le preguntaron sobre los idiomas que hablaba. Ella citó el inglés, el español y el catalán, aunque «no es una lengua», apostilló. Unas palabras que fueron muy criticadas y por las que tuvo que disculparse horas después, debido a la trascendencia que habían tomado.

Badosa ha reconocido que aquello le afectó. «Yo soy una persona que, no lo voy a negar, me afectan mucho las cosas. Soy una persona muy emocional. Se me ve en la pista también; soy bastante como me veis cuando juego, muy pasional, que transmito muchas emociones. Nunca es fácil para mí», dijo la tenista, actual número 3 de la WTA, en Toronto, donde afronta su próximo torneo.

No es la primera vez que Badosa reconoce que debe aislarse un poco de las redes sociales, para evitar que comentarios hechos con malas intenciones le afecten en su día a día. «Obviamente lo que intento es soltarlo, hablarlo mucho con la gente cercana que me ayuda. Y luego encontrar mis pequeños momentos. Sinceramente también lo he dicho este año, intento no entrar mucho a las redes sociales porque es algo que me duele y me hace daño», dijo ante la prensa en Canadá.

«Hago meditación. Y obviamente tengo una psicóloga que me ayuda a llevar mejor esos momentos», reconoció Badosa. La española está ya centrada en su primera participación en Toronto. «Los primeros días quizás me cueste un poco más, pero espero jugar varios partidos para acabar sintiéndome muy bien», dijo Badosa, que jugará en segunda ronda ante la kazaja Yulia Putintseva.