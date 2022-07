La tenista rusa Daria Kasatkina actual número 12 de la WTA, ha declarado su homosexualidad recientemente en una entrevista. ¿Si tengo novia? Sí», dijo la deportista, de 25 años, al reportero Víktor Kravchenko. La tenista hizo su confesión un poco «nerviosa», pues reconoce que es un tema «tabú en Rusia». Además, también condenó la invasión de Rusia en Ucrania. «Quiero que la guerra se termine», dijo Kasatkina

¿Si tengo novia? Sí», respondió Daria Kasatkina, de 25 años y número 12 de la WTA, al reportero Víktor Kravchenko en una entrevista que ha sido publicada en su canal de YouTube. La tenista, que entrena bajo la tutela de Carlos Martínez en una academia de Barcelona, ha reconocido su homosexualidad en público, un gesto que asegura que ha sido difícil pero que considera necesario.

«Nunca hablé antes de esto de una forma tan abierta, delante de una cámara, estoy un poco nerviosa, pero me gusta», aseguró. «Hay muchos temas tabú en nuestro país. Y hay temas más importantes que están prohibidos, así que no hay que sorprenderse», dijo Kasatkina. «Es importante hablar de esto. Hay jóvenes que realmente necesitan apoyo. Y cuando alguien del mundo del deporte o algunas figuras influyentes hablan de ello, se hace más fácil, por supuesto», continuó.

«Esta noción de que alguien quiere ser gay o volverse (gay) es ridícula. Creo que no hay nada más fácil en este mundo que ser heterosexual. En serio, si hay una opción, nadie elegiría ser gay. ¿Por qué hacerte la vida más difícil, especialmente en Rusia?», añadió Kasatkina, en referencia a la «ley de propaganda gay» que prohíbe hablar de las relaciones «no tradicionales».

«Vivir en el armario es imposible. Es demasiado difícil, no tiene sentido. Vivir en paz contigo mismo es lo único que importa, y que se jodan los demás», dijo Kasatkina. Una vez publicada la entrevista, la tenista publicó en sus redes sociales una foto con su pareja.

Condena la guerra en Ucrania

Además, Kasatkina también condenó la invasión rusa en Ucrania. «Quiero que la guerra se termine», aseguró. «No ha pasado ni un día desde el 24 de febrero en el que no lea alguna noticia o que haya pensado en lo que está pasando. Realmente no tengo ninguna conexión con eso, no me ha afectado, gracias a Dios. Pero pienso mucho en eso», dijo.

«Pienso en lo que la gente está viviendo allá, en los que tienen familiares en Ucrania. No me puedo imaginar lo que están sintiendo, es una verdadera pesadilla. Si tan solo pudiéramos hacer algo para detener eso, no para cambiar la manera de pensar de la gente, si no para detenerlo. Haría algo su pudiera, pero desafortunadamente, no hay nada que pueda hacer», añadió Kasatkina, antes de echarse a llorar al ser consciente de que sus palabras podrían tener un coste para ella.