La tenista Paula Badosa se ha visto obligada a pedir disculpas después del revuelo causado por sus declaraciones en las que sostenía que «el catalán no es una lengua» y por las que recibió amenazas de algunos independentistas que pedían, incluso, el boicot a sus patrocinadores. «Siento mucho que la noticia se haya malinterpretado porque es algo que me afecta y que está mal», ha expresado Badosa.

Difíciles horas las que ha tenido que vivir Paula Badosa en San José. La tenista española, número 4 de la WTA, no sólo tuvo un sufrido debut ante la estadounidense Mandlik (6-2, 5-7, 7-6) sino que se vio envuelta en la polémica después de unas declaraciones suyas en una entrevista. Badosa había manifestado que «el catalán no es una lengua», al responder al número de lenguas que hablaba, unas palabras que provocaron mucha controversia, especialmente entre los independentistas. Hubo quien incluso pidió un boicot a los patrocinadores de la catalana para presionar a que rectificara.

Las disculpas de Badosa por «el malentendido» no se han hecho esperar. «Estoy bastante decepcionada con todo esto, cuando hice la entrevista el entrevistador me dijo que no contaba como un idioma y por eso lo expresé así», aclaró, después de que la entrevista se hiciera viral y generara tanto revuelo. «Siento mucho que la noticia se haya malinterpretado porque es algo que me afecta y que está mal», añadió Badosa, en declaraciones a El matí de Catalunya Ràdio.

Aclarado el asunto, Paula Badosa se centra ya en exclusiva en su participación en San José. Después de superar su debut ante la estadounidense Elizabeth Mandlik en tres sets (6-2, 5-7 y 7-6) en más de dos horas y media, la española avanzó a los octavos de final, donde espera rival ante la ganadora del Coco Gauff – Naomi Osaka.