Pau Gasol y la clave para ser parte de un grupo: «Tratar con respeto y humildad a todo el mundo»

Ser parte de un grupo es parte fundamental del día a día de cualquier persona. Nos ayuda sentirnos arropados y a saber que, si en algún momento necesitamos algo, hay personas con la que compartimos cosas dispuestas a ayudarnos. Formar parte de un colectivo es una manera de tener la capacidad de crecer también a nivel individual, sentirnos reconocidos, respetados y sentir una unión especial con otros individuos.

La pregunta del millón, en muchas ocasiones, es conocer la manera perfecta de conectar con otras personas, a pesar de que tengan diferentes personalidades y caracteres. Sobre todo si vamos a formar parte de un grupo de trabajo, de amigos, etc.

Sobre ello tiene algunas reflexiones Pau Gasol, el ex jugador de baloncesto, miembro del Comité Olímpico Internacional y oficialmente miembro del Hall Of Fame, así como fundador y presidente de la Gasol Foundation, filántropo y el nuevo invitado de Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica. El deportista explica que tras 18 temporadas en la NBA y 20 años de carrera en el mundo del deporte puede brindar algunas claves que ha podido conocer a través de su experiencia adquirida con los años.

Detalla Gasol que una de las claves para tener un buen comienzo en un nuevo grupo es que, entre otras cosas, el ambiente de las personas que nos reciben sea de bienvenida, de sentir que nos arropan. Es una forma de sentirnos reconocidos y apreciados.

Nosotros, por nuestra parte, comenta, tenemos que ser capaces de demostrar, poco a poco, que podemos ser esa figura con la que el equipo puede contar. Y es que cree, y así lo apunta, «esta es una forma de definir compañerismo, saber cuándo dar un paso adelante, un paso atrás y cuándo un compañero merece esa visibilidad».

Eso sí, aclara que debemos fijarnos en los detalles, en las señales que la gente nos envía para poder saber y reconocer cómo podemos encontrar nuestro sitio de un grupo, sobre todo cuando tenemos que trabajar en equipo.

Como dice el refrán: no es posible llegar y besar el santo. Por ello, Gasol argumenta que para ganar el respeto laboral, deportivo y profesional de un grupo ya conformado debemos esperar, escuchar y observar para que la integración suceda de manera natural. Expone que es importante que haya «un trabajo personal muy importante».

«Ser proactivo y preguntar cuando tienes dudas refleja humildad»

«Es esencial ser proactivo y preguntar cuando tienes dudas o necesitar un apoyo para llevar a cabo un proyecto refleja humildad y viene muy de la mano con el compañerismo en el deporte», detalla el deportista. Y es que, comenta, «cuando he cambiado de equipo, he observado y me he preguntado, ‘¿qué es lo que este equipo necesita?’. Es una forma esencial de conseguir respuestas para ayudar a una cohesión social».

Esta es una manera, de acuerdo con Gasol, de descubrir necesidades del equipo para poder cubrirlas con nuestro trabajo.

«El compañerismo es comunicación y respeto»

Gasol tiene claro que el compañerismo se basa en la comunicación y el respeto mutuo. «La relación con las personas es indispensable y dirigirte o saludar a todo el mundo, sea cual sea su labor, su rol y su peso en el equipo crea cohesión grupal», añade. En esta línea, comenta que, de este modo, se consigue «generar un ambiente más productivo donde todo el mundo se siente parte del grupo y nos recuerda a la cooperación en el deporte, donde todos son relevantes y apoyan a un fin común».

Reconocer los roles y las aptitudes de cada una de las personas del equipo con el fin de potenciar lo que cada uno sabe hacer mejor es, además, una de las claves del éxito colectivo. Es por ello, señala Gasol, que la figura del entrenador es clave para hacer partícipe a todo el personal, sea cual sea su puesto. Todos los roles hacen posible alcanzar las metas establecidas y los logros del colectivo no podrían darse sin cada uno de esos engranajes».

Reconoce, de todos modos, que plantearte cómo integrarte en un grupo «no es fácil», pero sí que reconoce que «si cuentas con líderes que te ayudan en tu llegada, la tarea se suaviza. Que los líderes del equipo te reciban de una manera especial y te integren refuerza la cohesión grupal y ayuda a la productividad del equipo».

Kobe Bryant, el líder perfecto

Gasol señala también la importancia de hacer sentir relevante a la persona que entra en un grupo para «recordarle su valor tanto a él como al equipo». En este sentido, el deportista habla con especial cariño de la relación que tenía con su amigo y antiguo compañero de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, quien, asegura, representaba la figura del líder perfecto.

Explica que cuando llegó a Los Ángeles Lakers, «Kobe me recibió emocionado y le marcó la meta de conseguir el anillo e ir a por todas. Fue una hoja de ruta para mí e hizo que me sintiera reconocido y valorado». A partir de ahí forjaron una gran amistad que, aunque Kobe Bryant ya no esté, perdurará por siempre.

¿Cómo debe ser un buen líder?

1.- Tratar con respeto y humildad a todo el mundo. Gasol esto lo tiene muy claro: «Son cosas que mis padres me han inculcado de pequeño».

2.- Ser capaz de comunicar bien, de empatizar y saber sacar lo mejor de cada persona. «En definitiva, el espíritu de compañerismo, es otra de las cualidades de un buen líder», comenta.

Gasol concluye que «el éxito colectivo repercute a todo el equipo. Cuando somos campeones, lo somos todos». Por ello, el líder debe entender la importancia y el valor que tienen todos los integrantes del grupo, reforzando los roles menos visibles.

«Esto no va de ti ni de mí, va de nosotros. Cuantos más seamos remando juntos, más conseguiremos y más lejos llegaremos», termina Gasol.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una iniciativa de Telefónica para visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. A través de historias que retratan a la perfección la idea de que “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”; que es la verdad universal sobre la que se construye Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: «Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas», afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

«En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

En el apartado ‘Inspírate’ encontramos historias que ponen de manifiesto que conectando con otros logramos cosas increíbles. Descubriremos qué conexiones hicieron posibles grandes logros y cómo de diferentes personajes como Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra. Además, también cuenta la historia de cómo el jugador de fútbol Keita Baldé se implicó en mejorar la situación laboral de los jornaleros durante la pandemia. De Discamino, una asociación para ayudar a personas con discapacidad a conseguir su sueño de hacer el Camino de Santiago. O, cómo el trabajo conjunto y la confianza del equipo de K4 fue el camino hacia la victoria.

Asimismo, junto a estos vídeos inspiradores, en Mejor Conectados podemos encontrar ‘Aprende’. Se trata de una serie de pequeñas “clases magistrales” en las que grandes figuras como Molo Cebrián, Marta Gilart, Gemita, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.