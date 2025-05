El palazo de Verstappen a la Fórmula 1: «Parecemos el Mario Kart, al final tiraremos plátanos a la pista»

Max Verstappen ha lanzado una dura crítica a la Fórmula 1 por la obligación de hacer dos paradas en el GP de Mónaco. El neerlandés no ha dudado en dar un palo a la dirección de carrera por introducir una nueva norma que, pese a todo, no ha funcionado de ninguna de las formas, puesto que no ha habido adelantamientos en pista. «Ya parecemos Mario Kart. Ahora tendríamos que empezar a tirar cáscaras de plátano por la pista», ha señalado el piloto de Red Bull, haciendo alusión a la dificultad que hay en el circuito de Montecarlo para adelantar.

Verstappen finalizó cuarto en la carrera del domingo, celebrada sobre las calles monegascas. Intentó meterse en el podio, pero no pudo con el líder del Mundial, Oscar Paistri. Mad Max paró en la 29 para protegerse de Hamilton, que buscaba superarle después de haber ganado puestos por detrás. Consiguió mantener la posición con el inglés, pero no pudo cercar al McLaren del líder.

Lando Norris ganó el Gran Premio de Mónaco, la octava prueba del Mundial de Fórmula 1, en Montecarlo y animó la pugna interna de McLaren, puesto que Piastri, líder del campeonato, firmó la tercera plaza en la carrera más icónica del año. Consiguió retener la primera posición en el Mundial, aunque la distancia se ha reducido muchísimo.

Norris, que había salido desde la pole, logró su sexta victoria en la Fórmula 1 –la segunda del año y la primera en el principado de la Costa Azul– al ganar, por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y de Piastri, una prueba en la que Carlos Sainz fue décimo y Fernando Alonso abandonó.

Piastri, cuatro veces victorioso este curso, comanda el certamen con 161 puntos, tres más que su compañero Norris; y con 25 sobre el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen, que sigue tercero en la general tras concluir cuarto la prueba más glamurosa del año. En la que el doble campeón mundial asturiano, que festejó dos de sus 32 victorias y seis de sus 106 podios en F1 en esta pista, prolongó su racha de infortunios.

Tras arrancar sexto, Alonso se tuvo que retirar poco antes de completar la mitad del recorrido, a causa de un problema de motor. Su compatriota Sainz, en una gran labor de equipo, avanzó una plaza desde parrilla y sumó el último punto en liza; en una carrera que el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton acabó quinto, un puesto por delante del debutante francés Isack Hadjar.

Leclerc había liderado todas las tablas de tiempos hasta la Q2, momento a partir del cuál Norris le robó el show, firmando, en la decisiva calificación. su undécima pole en la Fórmula 1, la segunda del año; y relegando al ídolo local al segundo puesto de la parrilla. Piastri arrancaba tercero, al lado de Verstappen, beneficiado por la sanción de Hamilton, que fue quien había acabado cuarto la cronometrada principal, pero perdió tres puestos en parrilla por haber molestado, durante la primera ronda de la misma, precisamente al ganador de los pasados cuatro campeonatos.