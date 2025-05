Lando Norris sale victorioso del atasco del Gran Premio de Mónaco

Lando Norris ganó por primera vez en su carrera deportiva el Gran Premio de Mónaco. La carrera más histórica del calendario de la Fórmula 1 consiguió poner algo más de picante en la carretera con la obligación de hacer dos paradas para todos los pilotos. Se montaron auténticos tapones y atascos en una carrera donde el trabajo en equipo fue fundamental para obtener buenos resultados.

Racing Bulls y Williams dieron auténticas lecciones de compañerismo al resto de la parrilla formando trenecitos de coches a propósito para generar el hueco para su compañero y consiguientemente se fuesen quitando las paradas obligatorias mientras sus rivales no conseguían pasar. Los ritmos entre la cabeza y la zona media distaban incluso cinco segundos por vuelta, pero como en Mónaco está demostrado que adelantar es casi imposible pues nada podía cambiar.

Cuando hubo algo de jarana fue en una primera vuelta donde Gabriel Bortoleto firmó uno de los adelantamientos del año por el exterior en la curva de Loews. Kimi Antonelli se la devolvió dos curvas más adelante con el rookie estrellándose contra el muro en una acción que no tuvo sanción, pero que sacó al Virtual Safety Car.

Los pilotos de la cola entraron en el box, pero por delante no había movimientos destacados. Fernando Alonso mantenía su sexta plaza ante un Lewis Hamilton que sacaba las uñas, pero que no podía sobrepasarle. El primero en abrir hostilidades fue el francés Isack Hadjar que paraba muy pronto gracias a que por detrás su compañero Liam Lawwon había retenido a todos los pilotos del noveno puesto hacia atrás.

El galo aprovechó y se quitó esa parada sin perder su puesto en los puntos. Fernando Alonso le siguió en su estrategia no consiguiendo adelantarle con un undercat que sí logró Lewis Hamilton sobre los dos pilotos parando dos vueltas más tarde. El británico robaba la cartera a los dos en un alarde de ritmo del Ferrari.

Por delante nadie quería abrir la veda de las paradas. Norris seguía controlando a un Charles Leclerc que no era capaz de reeditar el éxito que cosechó el año pasado en las calles en las que creció como niño. El británico, apoyado por Maggie Corceiro –la ex de Joao Félix–, no tenía ningún tipo de sobresaltos manteniendo su puesto de privilegio en la cabeza de la carrera.

Lo bien que le había ido a Racing Bulls hizo que Williams aplicase la misma teoría con Carlos Sainz frenando a todos los rivales que seguían a Alex Albon. El español hizo un trabajo espectacular de equipo para que su compañero hiciese de golpe y porrazo las dos paradas asegurando los puntos para Williams. El inglés le devolvió el favor ejecutando por partida doble la misma jugada antes unos Mercedes que estaba desesperados.

Hasta tal punto llegó la frustración de las Flechas Plateadas que George Russell se saltó la curva de la salida del túnel adelantando de forma ilegal a Albon asumiendo una sanción, pero consiguiendo ir a su ritmo. La FIA actuó de inmediato ante esta triquiñuela obligando a un stop and go para el piloto de Mercedes y no contándole como parada.

El infortunio de Fernando Alonso

Las vueltas se fueron consumiendo entre la monotonía cuando repentinamente el Aston Martin de Fernando Alonso dijo basta. El motor Mercedes del coche explotó con el asturiano viéndose obligado a abandonar cuando iba a puntuar al 100% marchando en la sexta plaza. Sólo esta circunstancia dejaría al bicampeón sin puntuar y así sucedió para frustración de la escudería.

Ese incidente no colmó las expectativas de unos Mercedes y Max Verstappen que estaban rezando para que hubiese un safety-car o una bandera roja que barajase las cartas. El holandés lideraba la carrera en las últimas vueltas pero le faltaba una parada por hacer a diferencia de sus rivales. El campeón esperó a Norris y Leclerc y les embutió esperando que hubiese una batalla entre ambos y hubiese un toque que le favoreciese.

Los sueños del 33 no llegaron a cumplirse viendo cómo Lando Norris ganaba su primera carrera en Mónaco. El Mundial se aprieta un poco más con Oscar Piastri manteniendo la cabeza del campeonato asediado cada vez más por su compañero quien, quizá, logró la victoria más icónica de su carrera deportiva en un nuevo atasco en el Principado.