Las palabras de Wanda Nara sobre su romance con L-Gante que van a destrozar a Icardi

El culebrón de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi nunca llega a su fin. La influencer ha estado unos días en Argentina, donde ha sido pillada y grabada besándose con L-Gante, unas imágenes que no habrán gustado nada a Mauro Icardi. Pero lo que puede terminar por destrozar al delantero del Galatasaray son las palabras de la empresaria acerca de ese romance con el cantante.

«Me mandan muchos mensajitos. Hay candidatos, sí. Muchos. Y algunos son famosos, pero, la verdad es que me da mucha fiaca (pereza)», ha desvelado Wanda Nara, que sin embargo no esconde que hay química entre ella y L-Gante: «Tengo muy buena onda con Elián. Él tiene 22 y yo, 36. No te puedo decir que no vaya a pasar nada con él el día de mañana. No tengo prejuicios. Muchos hombres se me han acercado en este último tiempo, y puedo decirte que si hay algo que tiene Elián es que es auténtico».

Ataque del hermano de Icardi

Hace unos días, fue Guido, hermano de Icardi, quien levantó la voz cargando contra Wanda Nara. «Qué asco de ser vivo», escribió el hermano de Mauro junto a una foto de la influencer en bikini: «Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale». Poco después borró las publicaciones, y acabó escribiendo esto: «Digan lo que digan. La hipocresía… a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también, ah no que no me saca un euro».

Por otro lado, hace unos días Wanda e Icardi coincidieron en la fiesta de cumpleaños de Kenny Palacios, amigo en común. Según la prensa argentina, Icardi siempre estuvo solo durante la celebración y con una cara muy triste. «Wanda habló de Mauro como su ex y cada vez que él se quería acercar a ella en el cumpleaños de Kenny, para hacerse amigo o hacerle un mimo, ella le decía ‘fuera, andate. No te me acerques».