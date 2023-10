Oyarzabal clama contra el arbitraje de Munuera Montero a favor del Atlético: «Se sacan comunicados que no ayudan»

Mikel Oyarzabal se ha quejado del arbitraje de Munuera Montero ante el Atlético de Madrid y de los comunicados del conjunto rojiblanco poniendo en el foco a los árbitros. El capitán de la Real Sociedad ha mostrado su disconformidad con las decisiones del colegiado, que decidió no pitar una mano de Morata en el área a pesar de verla en el VAR y sí que señaló una polémica en contra de los donostiarras. Además, el delantero hizo alusión a las quejas de los del Metropolitano tras el último derbi madrileño: «Se sacan comunicados que no ayudan».

Oyarzabal fue muy contundente. En primer lugar, se refirió a que el colegiado apenas les dio explicaciones al término del partido sobre el penalti decisivo, por manos de Carlos Fernández. Después, mostró su desacuerdo con las decisiones del colegiado y le lanzó un dardo al Atlético por el comunicado lanzado en las últimas semanas quejándose de la actuación arbitral en el derbi madrileño ante el Real Madrid.

«Me dice que le pega en la mano y yo le digo que está de espaldas, sin saber dónde está el balón», comenzó diciendo el txuri-urdin sobre el penalti pitado en su contra y que le dio la victoria al Atlético. Además, también se refirió a otra mano, de Morata, que el colegiado acudió a ver al VAR y que, sin embargo, no señaló: «Te da rabia que la misma jugada en un área genera dudas, te dice que no y en la otra lo tiene muy claro».

Oyarzabal se queja por los comunicados

Mikel Oyarzabal se quejó por los comunicados que el Atlético de Madrid suele emitir cuando consideran que le perjudican y, en especial, al último, que sacaron tras el derbi ante el Real Madrid, considerando que Bellingham tenía que haber sido expulsado por su entrada a Correa. El jugador de la Real Sociedad fue muy claro y señaló que «no ayudan».

«Se sacan comunicados que no ayudan a los árbitros y luego pasan cosas así. Los árbitros están sometidos también a mucha presión. No queremos pensar mal», señaló el internacional español.

Las polémicas del Atlético-Real Sociedad

En total, la Real Sociedad se queja por dos acciones, que fueron decisivas. La primera de ellas, con el 1-0 en el marcador, fue cuando Morata tocó accidentalmente con la mano un balón en el área que iba a puerta, tras un remate de Brais Méndez. La jugada pasó desapercibida, pero desde el VAR, Prieto Iglesias llamó a Munuera Montero para que lo revisara.

Tras consultar con el monitor, el jienense decidió no pitar penalti. Consideró que Morata tenía la mano lo suficientemente pegada al cuerpo o que no le da tiempo a ver el balón y que hace por quitarla. Sin embargo, no dudó a la hora de señalar la pena máxima en contra de los donostiarras cuando el balón le pega en la mano a Carlos Fernández, que estaba en el suelo y de espaldas.

Simeone da la razón al árbitro

Al ser preguntado por las polémicas, Diego Pablo Simeone quiso recalcar el acierto del colegiado. «La primera me parece que llamarlo para que lo vea era injusto y gracias a Dios determinó que no era penal. En el área contraria, se dice que cuando le toca en una pierna y la mano está arriba, es penal», señaló el entrenador del Atlético.