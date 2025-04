Otro varapalo para el Mutua Madrid Open: Badosa se retira por lesión a minutos de debutar

No están siendo días sencillos para el Mutua Madrid Open. Las últimas 24 horas se han cobrado la retirada de Carlos Alcaraz primero y después de la Paula Badosa. La española, que debutaba este viernes en el primer turno de la mañana ante Veronika Kudermétova, ha apurado hasta última hora para poder jugar pero finalmente su cuerpo no se lo ha permitido. Las dolencias de la espalda le han obligado a poner punto y final antes de llegar a debutar.

«A pesar de sus esfuerzos, Paula Badosa no podrá participar en el Mutua Madrid Open y acaba de anunciar su baja en el torneo», ha confirmado la organización a través de un mensaje en redes sociales a las 45 minutos antes de que iniciara el partido tenista española. «Te deseamos una pronta recuperación, Paula. Esperamos verte de vuelta en pista lo más pronto posible».

El frenazo de Badosa comenzó en Mérida, cuando sintió molestias, y se confirmó en Miami. Se había clasificado para los cuartos de final del torneo cuando su espalda dijo basta y tuvo que retirarse. Enésimo contratiempo para la española, que aglutinaba un extenso periodo de continuidad sobre la pista, progresión tenística y vuelta incluso al top 10 del ranking. «He intentado todo lo posible para estar porque sabéis la ilusión que me hace jugar en casa, pero es una lesión complicada», ha publicado la jugadora en sus redes sociales.

La española, que ha intentado sin éxito aparcar su situación médica, reapareció el pasado martes por las tripas del Mutua Madrid Open y su rostro reflejó la situación que atraviesa. «No estoy en plena forma, estoy recuperándome, ha sido una de mis lesiones más duras en la recuperación porque es totalmente distinta a lo que he tenido pasado. Lo pasaba fatal en mi vida normal, porque tenía constantemente dolor. Me costaba dormir o andar, ha sido muy duro. Me levanto asustada cada mañana por si el dolor reaparece».