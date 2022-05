Otro caso Mbappé: Kamara deja plantado al Atlético

24 horas después de la espantada de Mbappé otro futbolista francés deja plantada a la Liga española, en este caso al Atlético de Madrid. El centrocampista del Olympique Boubacar Kamara ha rechazado la oferta rojiblanca y se ha decantado por el Aston Villa, decimocuarto en la Premier. En el club no dan crédito a la espantada de Kamara, cuyo fichaje daban por hecho.

El Atlético llevaba meses tras Kamara y, tal y como avanzó OKDIARIO en enero, trataron de incorporarlo en el último mercado de fichajes, pero el Olympique rechazó la oferta rojiblanca. En el club madrileño no hubo ningún drama porque confiaban en la palabra que les había dado el jugador, que acaba contrato el próximo 30 de junio. Sin embargo está claro que en este caso también las palabras se las lleva el viento. Kamara ha llegado a un acuerdo por cinco temporadas con el Aston Villa de Steven Gerrard a falta tan sólo del reconocimiento médico, según ha confirmado el periodista italiano Fabrizio Romano, cuya credibilidad en el mercado de fichajes es absoluta.

Boubacar Kamara to Aston Villa, done deal. Full agreement reached on a five year deal, valid until June 2027. Medical, official signature & club statement pending. 🚨🇫🇷 #AVFC

Steven Gerrard was key to explain the project and get the green light from Kamara on a free transfer. pic.twitter.com/omeF8rCinG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2022