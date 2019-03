Carolina Marín, campeona olímpica, mundial y europea de bádminton, acudirá a la universidad a partir del próximo curso. La deportista, actualmente en proceso de recuperación de una grave lesión de rodilla, se ha apuntado a la Universidad Alfonso X el Sabio para enrolarse en un Ciclo Formativo de Grado Superior en Dietética.

La deportista así lo anuncio en un acto celebrado en el centro formativo. “Doy gracias a la Universidad Alfonso X el Sabio, creo que vamos a hacer un buen trabajo en equipo. El haber apostado por mí, siendo la primera deportista en esta universidad, es un lujo. Compartimos valores y es muy importante. Esperemos trabajar juntos en buen camino”, dijo la onubense.

Carolina Marín, que vive en Madrid y que espera estar a pleno rendimiento para los Juegos de Tokyo 2020, explicó los motivos por los que se ha decantado por esta especialidad. “Al final, en el deporte tienes que cuidar mucho la alimentación. Siempre me ha interesado. Aparte de que quiero ayudar a las personas creo que a día de hoy me va a ayudar también a mí misma, me va a permitir saber qué cosas me vienen mejor que otras”, aseguró sobre su decisión.

La deportista estuvo acompañado por su entrenador Fernando Rivas y por Jesús Núñez Velázquez, presidente de la UAX, quien alabó a la campeona olímpica. “Eres una gran deportista. Eres ejemplo en el deporte y estamos muy orgullosos de tenerte aquí. Representas los valores de nuestra universidad que se basan en el esfuerzo para llegar al éxito, en la ambición para llegar a donde uno quiera y la confianza en uno mismo”, zanjó el dirigente.