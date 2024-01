El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa tras la sufrida victoria que ha conseguido su equipo en el Benito Villamarín por 2-4 y que le mantiene con vida en la lucha por el título de Liga. Además, no ha querido dejar la oportunidad de criticar la actuación del árbitro del Real Madrid-Almería.

“Sí he visto lo del Bernabéu. Me quedo con las palabras de Garitano, si hablamos nos sancionan pero lo ha visto todo el mundo. Ya dije en Getafe que va a ser muy difícil ganar esta Liga, hay cosas que no me cuadran. Tenemos que continuar trabajando hasta donde nos llegue pero hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo hoy”, ha dicho.

Además, el entrenador catalán ha repasado algunas acciones que, a su juicio, han perjudicado al equipo culé durante la temporada: “Me acuerdo de Getafe, del penalti a Raphinha en Vallecas que es clamoroso y no se habla de eso, el gol de Joao Félix en Granada, del que tampoco se habla… ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Son situaciones que siempre nos salen cruz. Pero tenemos que seguir trabajando”.

En cuanto al choque frente al Betis y la forma en que el equipo andaluz ha remontado en apenas dos minutos, Xavi ha afirmado: “Es culpa nuestra porque teníamos el partido controladísimo con 0-2… ellos pueden crear ocasiones pero damos muchas facilidades. Me preocupan las áreas pero sobre todo la nuestra. Creo que es uno de los mejores partidos de la temporada, habíamos encontrado el juego de nuevo ante un Betis que no ha perdido aquí en toda la temporada. Ha sido un partido para ganar más holgadamente. El primer gol es falta a Pedri y de repente nos empatan. Yo he pensado que era muy injusto porque habíamos hecho muchas cosas muy bien para ir 2-2. Después reaccionamos con fe y coraje y remontamos un partido que creo que deberíamos haber sentenciado antes y haber controlado más. Pero buen partido del equipo».

Xavi ha analizado el motivo por el que el Barcelona ha dejado escapar una ventaja de dos tantos. “Porque es fútbol, porque hay faltas de concentración, porque hay un contrario que juega en casa y se rebela… pero el equipo es una familia. El equipo está junto y unido, el encuentro se nos complica por errores nuestros pero hemos hecho un gran partido. Creo que se pueden sacar muchas cosas positivas hoy a nivel individual y a nivel colectivo. Creo que hoy es un partido muy importante, de los mejores de la temporada. Creo que es momento de valorar estas cosas, a pesar de encajar dos goles. Me voy muy contento hoy”, ha comentado.

Xavi ha sido cuestionado por la sustitución de Lewandowski. “No sé si sacar jóvenes me refuerza, yo pienso en lo que necesita el equipo. Hoy necesitábamos que el ‘9’ atacara la profundidad cuando recibían Joao Félix, Pedri… y si alguna cualidad tiene Vítor Roque es esa, atacar el espacio. No he querido señalar a nadie solo que he pensado que era lo mejor para nosotros”.

En cuanto al nivel que ha desplegado Isco, se ha mostrado maravillado: “Está a un nivel sobresaliente, nos ha hecho sufrir mucho. Es un talento espectacular pero no de hoy, lleva una temporada excelente. Me alegro por él, está disfrutando y se nota”.

Por otra parte, Xavi ha desvelado el motivo de alinear a Cubarsi. “He apostado por Pau porque lo veo preparado. Ha jugado con mucha personalidad, no ha perdido casi ningún balón y los ha jugado con sentido, hacia adelante y dividiendo, con mucha jerarquía. Y con 16 años. No sé si es la primera vez en la historia que un equipo juega con dos chavales de 16 años. Tiene mucho mérito. Lamine tiene un talento descomunal también. Esto es el Barça, La Masía, mucha gente detrás que ha trabajado para que los chicos estén preparados. Hay que aprovechar a esta generación”, ha afirmado. “Es una de las mejores generaciones que he visto. La situación del club ayuda a que jueguen porque no podemos apostar por fichajes importantes. Vienen generaciones muy buenas en La Masía”.

En cuanto a lo que supone este resultado, Xavi ha reconocido estar muy contento: “Esta victoria nos da confianza, moral… pero creo que tenemos que ganarlo de manera más holgada. Tenemos que mejorar eso, hemos regalado dos goles cuando el partido estaba controladísimo. Cuando vamos 2-0 no podemos regalar el balón al Betis. Por tanto, debemos ser más contundentes y, si podemos, ganar 0-3 ó 0-4”.