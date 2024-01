Ancelotti: «El árbitro acertó y tomó las decisiones correctas»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Almería en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos remontaron en la segunda mitad un 0-2 con goles de Bellingham, Vinicius y Carvajal en el minuto 99. En el entrenador italiano reconoció sus errores y considera que el árbitro acertó en las decisiones en las que fue advertido por el VAR.

Ancelotti comenzó haciendo un balance del partido: «Jugamos muy mal la primera parte, con poca energía. La evolución que hice tras el entrenamiento fue errónea. Jugaron cansados. Después, en la segunda parte pesó el carácter del equipo para remontar el partido, jugando una segunda mitad totalmente distinta y terminar remontando el partido».

Sobre lo que se podía hacer tras la primera mitad, Ancelotti fue claro: «Lo único que se podía hacer era cambiar la energía del equipo. En la primera mitad algunos jugadores pagaron mucho la prórroga contra el Atlético de Madrid. Los que entraron en la segunda mitad fueron un gran empujón».

«En el minuto 30 empecé a pensar en hacer cambios porque al equipo le faltaba energía. Sólo les dije la estrategia a tener. No me he enfadado, porque tenía que enfadarme conmigo mismo», añadió.

Ancelotti habló de la actuación arbitral: «Entiendo sus quejas, pero se tomaron tres decisiones en el VAR y fueron claras. El VAR no acertó, fue el árbitro el que acertó y tomó las decisiones correctas».

«Cada uno tiene su opinión. Entiendo las quejas, porque han luchado mucho, pero si nos fijamos en las tres decisiones, las tres han sido correctas», continuó, antes de asegurar que: «Estoy preparado para escuchar que el Real Madrid ha ganado por el árbitro y no tengo problema».

Ancelotti reconoce sus errores

«Estaba enfadado conmigo mismo. Los jugadores te dicen que quieren jugar, que están bien, pero debemos evaluar el estado de los jugadores y no lo hicimos bien», comentó.

Además, dejó claro que no se puede destacar nada de los primeros 45 minutos: «De la primera parte, nada, hay que olvidarla. Faltó todo. Hemos empezado muy mal. En la segunda mitad nos beneficiamos del empujón de este estadio, que siempre lo da». También asumió los pitos del Bernabéu al descanso: «Ha sido una primera parte que no se puede jugar y los pitos han sido totalmente aceptables».

Ancelotti también habló de la portería: «Yo creo que no. Hablo constantemente con ellos. Están tranquilos. No suelo hacer rotaciones. Lo hice con Casillas y Diego López y no salió mal este año. Ojalá lo podamos repetir este año».