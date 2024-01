Bellingham es puro Real Madrid

Bellingham es pura calidad. Es diferente absolutamente a todos. Es un clase mundial. Es el mejor jugador que tiene el Real Madrid en su plantilla. Lo demuestra cuando marca goles, pero, sobre todo, cuando juega la pelota. Lo hizo hace unos días en el Metropolitano, dando una exhibición, y lo repitió ante el Almería en un partido donde sus compañeros firmaron una de las peores primeras mitades que se recuerdan por el Santiago Bernabéu y, en el segundo acto, lo terminaron de arreglar para sumar tres puntos agónicos.

Bellingham es todo calidad, se mueve diferente al resto, pero encima es el alma. Levantó a un equipo tocado en una segunda parte espectacular. Primero, marcó con una tranquilidad espectacular el penalti que metía a los blancos en el partido. Luego, tiró del equipo y en el tercero lo hizo absolutamente todo para que Carvajal terminase marcando el gol de la remontada en el minuto 99 de duelo.

Carvajal siempre está

Un capítulo aparte también merece Carvajal, que es cierto que falló en el primer gol, pero apareció cuando lo tenía que hacer, para meter un gol lleno de madridismo. Lo celebró como un título que no es, pero la sensación es que estos tres puntos por lo menos retoman el pulso de un equipo que naufragó en 45 minutos para olvidar.

Ancelotti se equivocó… y lo arregló

Se equivocó Ancelotti sacando el supuesto once de gala contra el Almería. Un equipo cansado que no fue capaz de conectarse al partido en 45 minutos para olvidar. Eso sí, lo corrigió en el descanso haciendo tres cambios que revitalizaron al equipo para terminar remontando el duelo.

En una imagen muy poco habitual, Ancelotti se quedó en el banquillo durante el descanso para dar indicaciones a los tres jugadores que iban a entrar. El italiano tardó media hora en darse cuenta de que se había equivocado, pero lo terminó corrigiendo.

Un primer tiempo esperpéntico

El Real Madrid firmó ante el Almería, colista de Primera División que se presentó en el estadio Santiago Bernabéu en la jornada 21 sin conocer la victoria, una de las primeras mitades más esperpénticas que se recuerdan por Chamartín en los últimos tiempos. Una actuación muy alejada del nivel que debe dar un equipo como el blanco. 45 minutos bochornosos que provocaron la pitada de un graderío que demasiado aguantó.

No se había cumplido el primer minuto cuando Nacho la perdía, el Almería combinaba, Carvajal ni estaba ni se le esperaba, Kepa se rendía antes de que Ramazani le encarase y los almerienses hacían el primero. Todo esto, tras un arranque de partido donde los blancos sacaron de centro. El Real Madrid recibió el gol más tempranero en todas las competiciones, 38 segundos, desde el año 2015, cuando lo hizo Elustondo con la Real Sociedad.

Lo que vino en el resto del primer acto no fue mejor. De hecho, fue peor. Un partido plano e impotente de un equipo desconectado que, para colmo, recibió un auténtico golazo de Edgar para poner la guinda a un esperpento que Ancelotti trató de corregir en el descanso con la entrada de Joselu, Brahim y Fran García por Nacho, Rodrygo y Mendy.

Lo de la portería es insostenible

No se puede aguantar más y el Real Madrid ya está teniendo un problema que cuesta competiciones y puntos. Han tardado en sufrir de esta manera la ausencia de Courtois, pero a estar alturas sí que le echan de menos. Si Lunin falla en el Metropolitano, Kepa no para lo que debe tampoco. Y, lo que es más preocupante, genera una inseguridad que más penaliza a los blancos. Es un problema el arco de los blancos y Ancelotti, aunque se esfuerce en decir que no hay debate interno, debería saberlo.

Las notas del Real Madrid