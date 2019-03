Oporto – Roma: partido de la Champions League, en directo

Oporto y Roma se enfrentan en Do Dragao con el pase a cuartos de final de la Champions League en juego. El equipo portugués tendrá al público a su favor, pero tiene que remontar el 2-1 conseguido por la Roma en el partido de ida en el Olímpico. La AS Roma italiana defenderá este miércoles (21.00 horas) en el estadio de Do Dragao su exigua renta de 2-1 sobre el Oporto portugués en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, una eliminatoria todavía incierta y de la que saldrá el teórico rival ‘más deseado’ para el resto de cuartofinalistas.

Los goles del joven Zaniolo parecieron encarrilar en la ida del Olímpico el cruce para el conjunto ‘giallorosso’, pero el tanto del español Adrián López cambió el escenario y concedió algo más favoritismo a Iker Casillas y compañía para un duelo al que ambos llegan ‘tocados’ por el fin de semana.

Los de Eusebio di Francesco salieron vapuleados del derbi romano ante la Lazio, que se llevó la victoria con claridad por un 3-0 que habría dejado muy en el disparadero al técnico italiano para este próximo partido, mientras que los de Sergio Conceiçao sufrieron un golpe más duro si cabe al perder, en casa, 1-2 ante su más directo rival, el Benfica, y ceder también el liderato.

Ahora, ambos deben aparcar esos reveses y centrarse en la pelea por el billete entre los ocho mejores del Viejo Continente, una ronda en la que ya estuvo una Roma el año pasado cuando llegó hasta las semifinales, y que no pisa el Oporto desde la campaña 2014-15 cuando lo dirigía Julen Lopetegui.