A Xavi Hernández no le queda más remedio que apostar por Umtiti y Luuk De Jong en el Osasuna – Barcelona de la Liga Santander. El entrenador catalán cuenta con hasta ocho bajas en el duelo de El Sadar y apuesta por dos jugadores no habituales. Se mantiene Abde en el once y también sale Dembélé de inicio.

La alineación completa del Barcelona en esta jornada 17 de la competición nacional está formada por: Ter Stegen; Piqué, Araújo, Umtiti; Busquets, Nico, De Jong, Gavi; Abde, Luuk y Dembélé.

El Barcelona llega a Pamplona con ganas de levantarse tras la dura derrota en Múnich que le ha dejado fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones y le ha condenado a seguir su camino continental en la Europa League.

La situación del equipo entrenado por Xavi Hernández tampoco es buena en la Liga Santander, donde se encuentra a 16 puntos del liderato, en poder del Real Madrid, y tan solo ha logrado una victoria a domicilio en toda la temporada, tendencia que intentará revertir en la capital navarra.