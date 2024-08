No podía ser otro. Inscrito en la mañana de este mismo martes, Dani Olmo hizo posible la tercera victoria consecutiva del Barça en Liga con una segunda parte explosiva en la que se anotó el tanto de la remontada. Hansi Flick no apostó por él de inicio, pero no tuvo dudas en sacarlo tras el descanso y su entrada fue decisiva para un Barcelona que volvió a darle la vuelta al resultado, esta vez en Vallecas y contra el Rayo, un rival al que hacía tres años que no le vencía a domicilio.

Tres puntos de oro para un equipo que está demostrando que sabe competir y que se sobrepuso a un Rayo incesante en el ataque en los compases iniciales, pero que se deshizo tras ese arreón de explosividad y un dominio inquebrantable de los de Flick. Unai López abrió la lata en el minuto 9 y los culés no empatarían hasta la hora de juego gracias a un gol de Pedri. En el 72′ Lewandowski haría el segundo, pero fue anulado por el VAR y 10 minutos más tarde Olmo le puso la guinda a su brillante debut ajustando una diana de zurda en el único hueco posible de la portería rayista.

Lo que funciona no se toca, pensaría Flick, que sólo metió un cambio respecto al once que del pasado sábado frente al Athletic Club. Gerard Martín era la gran novedad en una alineación sin el recién inscrito Olmo. En portería estaba Ter Stegen, escudado por Koundé, Cubarsí e Íñigo Martínez, como de costumbre, además del mencionado Gerard, que entraba en lugar de un Balde al que no quiere quemar a estas alturas y menos tras una lesión de tal gravedad. En el centro del campo repetían Bernal y Pedri y arriba el alemán mantuvo esa línea de cuatro delanteros que tan buen resultado le había dado en los dos anteriores encuentros: Ferran Torres, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.

El choque arrancó con un dueño claro y ese era el Rayo. Fruto de ello llegó el primer gol en el minuto 9. Antes, los de Íñigo Pérez habían avisado con sendas ocasiones de Álvaro García e Isi Palazón, pero fue Unai López quien la apareció desde segunda línea para embocar a la red una asistencia de De Frutos por la banda derecha con la que sacó a relucir las costuras del Barça, que no terminó de despertar del golpe en la primera parte.

Olmo resucita al Barcelona contra el Rayo

Sólo la entrega de Raphinha y los detalles de Lamine rescataban a los culés del suspenso en el primer tiempo. El Barcelona fue frenando al Rayo poco a poco a base de balón y consiguió no irse a los vestuarios con una renta más negativa. Ni un segundo más esperó Flick para poner a Olmo, que salía en la reanudación por un desaparecido Ferran. Su entrada revolucionó al Barça en ataque y en apenas ocho minutos los culés ya habían tenido tres acercamientos. El más claro, una falta de Raphinha que lamió el poste de Cárdenas.

El gran protagonista iba a aparecer justo después aprovechando un despiste del Rayo. Olmo no se lo pensó e hizo temblar los cimientos de Vallecas con un chutazo al larguero que le sirvió como carta de presentación en la Liga. Pero no sería él, sino Pedri, quien un minuto después haría el empate en otra acción en la que el cuadro rayista anduvo flojo. El canario entró desde segunda línea, se vio totalmente solo y tuvo tiempo para controlar y batir a Cárdenas con la pierna izquierda.

Y como en los dos choques anteriores, la gloria se la llevaría Lewandowski, pero el VAR se la arrebató de un plumazo por un pisotón de Koundé sobre Pep Chavarría. La acción desembocó en un gol de pura calidad del polaco que no sirvió para nada, aunque el Barça estaba acariciando la remontada. Y la alcanzó gracias a un gol de Olmo, que cuajó una puesta en escena sobresaliente en sólo 45 minutos y le brindó a su equipo ese nueve puntos de nueve posibles, con los que el Barcelona firma su mejor arranque de Liga en cinco años y recupera el liderato.

El Rayo se volcó en un descuento de 10 minutos, pero no acertó en ninguno de los múltiples intentos de los que gozó a balón parado. Primera derrota de la temporada para los de Íñigo Pérez, pero su trabajo y entrega les permite marcharse con la cabeza bien alta de Vallecas.