274 días han pasado desde el último Barcelona-Atlético de Madrid. Casi nueve meses. Ese es exactamente el tiempo que lleva Jan Oblak sin acabar un partido fuera de casa imbatido. Una racha imposible de imaginar con el Cholo Simeone como entrenador, pero en la que reside la explicación de la mala temporada del equipo, que sólo aspira a acabar entre los cuatro primeros. El meta esloveno, recién recuperado del covid, espera cerrar el círculo en el mismo escenario, lo que en el peor de los casos garantizaría un empate que serviría para mantener la distancia entre los dos conjuntos.

Parece imposible de creer, pero desde aquel empate a cero del 8 de mayo de 2021 el Atlético de Madrid no ha sido capaz de acabar un solo partido como visitante sin encajar un gol. Bueno, técnicamente no es así porque el 6 de enero ganó 0-5 al Rayo Majadahonda en la Copa del Rey, pero aunque oficialmente el choque fue fuera de casa, lo cierto es que se disputó en el Wanda Metropolitano, por lo que evidentemente no puede contabilizar.

De esta forma, de una manera o de otra no ha sido posible dejar a Oblak invicto lejos del Metropolitano, y por eso el partido del domingo en el Camp Nou se presenta como una oportunidad inmejorable a pesar del hándicap que supone para el Atlético la presencia de Gil Manzano como árbitro principal, dados sus antecedentes en los choques ante el Barcelona.

Simeone parece tener decidido el once inicial con la única duda del lateral derecho, por el que pelean el croata Vrsaljko y el danés Waas, y que sería el formado por Oblak, Vrsaljko o Waas, Giménez, Savic, Hermoso, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco, Joao y Luis Suárez. La buena noticia es el regreso definitivo del montenegrino Stefan Savic, que por lesión se ha perdido los últimos ocho partidos del equipo.

Llorente y Kondogbia, aunque no formarán parte del once inicial, sí que tienen muchos números de ir convocados y tener minutos en la segunda parte, mientras que el que está descartado es Griezmann, aunque falta todavía el entrenamiento de mañana sábado antes de desplazarse hacia Barcelona en busca de un resultado que permita mantener la cuarta plaza de la clasificación.