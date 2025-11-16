‘O Rei’ Moreira se proclama campeón del mundo de Moto2

Diogo Moreira ha hecho historia al ser el primer brasileño en ganar un campeonato del mundo en el Mundial de motociclismo. Izan Guevara se impuso a Dani Holgado y se llevó su primera victoria en el campeonato de Moto2. Ambos estuvieron muy juntos durante toda la carrera, pero el piloto de Palma de Mallorca aguantó muy bien toda la prueba y acabó cruzando la línea de meta en primera posición.

Todos los ojos estaban puestos en Moreira y Manu González, los dos candidatos al título de Moto2, el único que quedaba por decidir. A Manugasss sólo le valía ganar y que Moreira fuera decimoquinto o peor. Y ni siquiera pudo conseguir lo que necesitaba para tener alguna opción. Desde el inicio, ambos se mantuvieron en sus posiciones de salida, quinto y noveno

A mitad de carrera Moreira tuvo un susto, incluso tuvo que sacar el codo para evitar irse al suelo. Mientras tanto, Manu tiraba para intentar dar caza al grupo de cabeza y meter presión a su rival. Pero nada más lejos de la realidad, a Manugasss no le salían las cosas. Venía en una dinámica negativa marcada por los problemas técnicos, que volvieron a aparecer aquí en Valencia y le hicieron tener que retirarse en la vuelta 18 después de ser adelantado incluso por Moreira. Sufría mucho saliendo de la seis, le faltaba agarre.

Manu volvió a pista para desquitarse tras cambiar el neumático. Pero ni aún así. Acabó la carrera, pero entró a meta negando con la cabeza. Moreira terminó undécimo, pero eso le valió para hacer historia en la categoría justo antes de subir a MotoGP de la mano del LCR Honda. Ha protagonizado la mayor remontada de la historia, ya que llegó a estar a 61 puntos de Manu tras el GP de Francia.

Por delante, mientras Moreira saboreaba el título, Holgado y Guevara luchaban por la victoria. El de Aspar intentó meterle la moto al del Pramac, pero tuvo un susto en la última vuelta que fue determinante y Guevara se llevó el gato al agua. Es la primera victoria del piloto de Palma en la categoría de Moto2.