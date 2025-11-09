Diogo Moreira reina en Portimao y roza el título de Moto2

Diogo Moreira ya roza el título de campeón del mundo de Moto2. El piloto del Italtrans Racing Team se ha llevado la victoria en el GP de Portugal saliendo desde la pole, y está a un paso de convertirse en el primer brasileño en ser campeón del mundo de Moto2. Moreira hizo su carrera y no se puso nervioso cuando le adelantó Collin Veijer. Con la victoria del brasileño y el sexto puesto de Manu González, la diferencia entre ambos es de 24 puntos a falta de una carrera para el final.

El piloto español lo tenía complicado desde el principio. Partía desde la octava plaza y su rival desde la pole. Necesitaba hacer una buena salida, algo que no se dio, para poder situarse en las posiciones de cabeza de primeras y evitar que Moreira se escapara. Al brasileño le valía con ser primero si Manu era octavo o peor, o segundo si el madrileño era decimotercero o peor.

Manugasss estaba entre las primeras siete posiciones, cerquita del grupo de cabeza. Pero tuvo un susto en la vuelta cinco que estuvo a punto de costarle el Mundial definitivamente. Casi se va al suelo el español, pero lo salvó y se mantuvo encima de la moto. Aunque eso le costó dos posiciones y pasó del quinto al séptimo, después de que le pasaran Vietti y Canet. Ese susto enterró todas sus opciones de pelear por el podio.

Mientras tanto, por delante, Veijer adelantaba a Moreira para colocarse primero. El neerlandés de KTM tiró con fuerza toda la carrera para escaparse. Pero Diogo se mantenía siempre por debajo del segundo. Le tenía a la vista en todo momento. Y al final de la carrera, el brasileño metió una marcha más y se lanzó a por la victoria. Manu, por su parte, no podía dejar atrás a Dixon, Vietti y Baltus.

No estaba siendo el día del piloto madrileño que ve como el sueño de ganar el Mundial se esfuma. A tres vueltas del final, Moreira acabó adelantando a Veijer para ponerse primero. Un adelantamiento que le daba cinco puntos más y le permitía ampliar la ventaja hasta los 24 puntos de diferencia. Para colmo, a Manugasss se le acumulaban los problemas. Baltus le había adelantado y caía hasta la sexta plaza. No tenía velocidad para devolvérsela, no estaba cómodo.

El piloto español del Liqui Moly Dynavolt Intact GP forzó tanto que tuvo otro susto a final de carrera que le hizo salirse de la pista. Pero por suerte pudo mantenerse encima de la moto y tenía un buen margen con Dixon y Holgado. Si le hubieran pasado estos dos, Diogo Moreira se habría proclamado automáticamente campeón del mundo de Moto2.

Aunque Veijer y David Alonso se acercaron al brasileño en la última vuelta, Moreira no se puso nervioso y no dio opción a los dos debutantes. Ganó la carrera, con el neerlandés y el español segundo y tercero respectivamente, y Canet cuarto, y ya roza el título con los dedos. Al español se le ha puesto casi imposible el título. Sólo le vale ganar en Cheste para tener alguna opción. Y, además, necesita que Diogo falle. Porque al de Sao Paulo le vale con terminar entre los 14 primeros. Sumando dos puntos será campeón.