Brasil tiene nuevo ídolo. Se llama Diogo Moreira, nacido el 23 de abril de 2004 en Sao Paulo, Brasil. Desde Álex Barros, el público brasileño no contaba con un piloto en el Mundial de MotoGP y ahora cuentan con un campeón. El piloto del Italtrans Racing ha hecho historia al ser el primer campeón de su país. Un chico que ha aprendido de los dos mejores de la categoría reina, los hermanos Márquez, con los que entrena a menudo.

Moreira corre bajo la bandera de Brasil, pero es como un español más dentro del paddock. Empezó a competir en Superbikes en su país y en 2017 cruzó el charco para competir en el Campeonato de España. Estrella Galicia 0,0, patrocinador de los hermanos Márquez también, le echó sus redes para llevarle al Mundial. Sus inicios fueron en la escuela de Monlau, donde se han formado Marc y Álex Márquez, Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, los hermanos Espargaró y Álex Rins, entre otros.

En los últimos años, Diogo Moreira ha ido dando pasos de gigante. Se ha puesto a entrenar con dos auténticas bestias, como son los hermanos Márquez, primero y segundo del Mundial de MotoGP este año. Marc y Álex le han dado consejos para que fuera creciendo en su formación. Diogo ha entrenado desde pequeño con ellos en el circuito de Alcarrás. Marc ha visto estos días sus carreras desde el sofá, apoyándole.

O Rei ha sido criado en España. Llegó a nuestro país con apenas 11 años y los Márquez le acogieron bajo su regazo. En 2020, el piloto brasileño hizo su debut en el FIM CEV Moto3 Junior World Championship en una de las Honda del Junior Team Estrella Galicia 0,0. La marca de cerveza elaborada por Hijos de Rivera ha acompañado al piloto durante toda su carrera. Un año después debutó en la Rookie y en 2023 subió al Mundial de Moto3 de la mano del MT Helmets – MSI. Su primera victoria en Moto3 llegó en Indonesia 2023.

En 2024 daba el salto a la categoría intermedia. No tuvo un gran año, pero logró acabar haciendo su primer podio en el GP Solidario de Barcelona. Este año ha ido de menos a más. Seguía entrenando y aprendiendo de Marc y Álex, quienes le han ido guiando en su camino. Después de Francia, Diogo estaba a 61 puntos de Manu, pero en la gira asiática dio un paso adelante y consumó su remontada para llegar a Valencia con los deberes casi hechos.