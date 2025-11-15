Holgado firma la pole en Moto2 y Manugasss saldrá delante de Moreira

Dani Holgado ha cumplido con los pronósticos y se ha llevado la pole en Moto2 con un tiempazo (1:31.715). Nueva pole de récord aquí en Cheste, ahora en la categoría intermedia. El piloto de San Vicente del Raspeig corre en casa y quiere llevarse la última victoria de la temporada delante de su gente. En la batalla por el título, Manu González le ganó la batalla a Diogo Moreira y saldrá por delante. El español fue quinto y el brasileño noveno.

El campeonato de Moto2 es lo único que queda por decidir. Diogo Moreira lo tiene en su mano. Así lo dicen los 24 puntos que tiene de ventaja sobre Manugasss. El español necesita ganar y que el brasileño no puntúe. Todo se torció el viernes cuando el líder del Mundial se veía en la práctica fuera de los puestos que daban acceso directo a la Q2, mientras su rival se metía con un gran tiempo.

Pero eso no fue un problema para el brasileño. Moreira arregló los problemas y salió decidido a meterse en Q2. Su primer tiempo fue varias décimas más rápido que el mejor que marcó el viernes. No titubeó ni un segundo ni tampoco peligró su presencia en la batalla por la pole. Diogo se metió con el tercer mejor tiempo de una Q1 en la que se quedó David Alonso.

Ya en la Q2, Moreira pasó la presión de nuevo a un Manu González que no conseguía encontrarse. El madrileño estaba decimoctavo, último de la Q2, tras la primera tanda, mientras que el brasileño se iba a boxes duodécimo. El más rápido era un Dani Holgado, que rozaba el récord de la pista, seguido de otro español, Izan Guevara.

Llegaba la hora de la verdad y Moreira tenía clara la estrategia: seguir la rueda de Holgado. Manu también volvía a pista porque no había tiempo que perder. El madrileño necesitaba cuadrar una buena vuelta para subir posiciones y estar delante. Y al final lo consiguió. En su última vuelta lanzada, Manugasss cuadró el giro para ascender hasta el quinto puesto, mientras que Diogo era noveno. Agius hacía el primer 31.8 de la historia de Moto2 en Cheste, pero le duró dos segundos porque, Guevara primero y Holgado después, le arrebataron esa posición. El piloto alicantino de Aspar se hizo fuerte y logró la pole.