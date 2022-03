Conmoción en el mundo del tenis este miércoles con el anuncio de la retirada de la número uno de la WTA, Ashleigh Barty, de tan sólo 25 años. Con tres Grand Slams ganados, el más reciente en el pasado Open de Australia, Barty ha sorprendido a todos con su deseo de colgar la raqueta. «Ya no tengo nada más que dar», ha dicho. La final de Melbourne precisamente fue su último partido, ya que se ausentó de la gira americana para recuperarse bien. Ahora, a través de sus redes sociales, ha anunciado que no volverá a jugar al tenis como profesional.

«Hoy es un día complicado, lleno de emociones porque me retiro del tenis. Es la primera vez que lo digo y es difícil de decir. Estoy muy feliz y preparada, en mi corazón sé que es el momento, sé que es lo correcto. Estoy muy agradecida por todo lo que el tenis me ha dado, pero sé que es el momento para dar un paso a un lado y perseguir otros sueños», comenzaba diciendo Ashleigh Barty en un vídeo que ha dejado conmocionado al mundo del tenis. A sus 25 años, no se esperaba que la tenista australiana decidiera poner punto y final a su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ash Barty (@ashbarty)

Barty ha dado más detalles sobre sus sensaciones y el momento en el que se dio cuenta de que el tenis ya no le aportaba lo mismo. Lo ha hecho en una entrevista con la también ex tenista australiana Casey Dellacqua. «Lo he estado pensando durante mucho tiempo. He tenido muchos momentos increíbles en mi carrera», dice Barty. «Wimbledon el año pasado me cambió mucho, ganarlo era mi verdadero sueño, y después de aquella edición cambió mi perspectiva. Tuve una corazonada en mí, había una parte de mí que no estaba satisfecha, que no estaba completa», asegura la australiana, campeona del Grand Slam londinense en 2021.

«Llegó el desafío del Abierto de Australia, que es mi manera perfecta para celebrar el increíble viaje que ha sido mi carrera en el tenis. Quiero perseguir otros sueños», relata Barty, recordando su victoria en Melbourne como el gran broche para poner fin a su carrera y hacerlo también en lo más alto del ranking de la WTA.

«Estoy agotada, no tengo nada más que dar»

Barty asegura que siente que ya ha dado todo lo que tenía al tenis y que por ello la mejor decisión es apartarse, para perseguir otras metas en la vida. «Ha habido un cambio de perspectiva en mi carrera, mi felicidad no dependía de los resultados. Para mí, el éxito es saber que lo he dado todo. Sé todo el trabajo que hace falta para dar lo mejor de uno mismo. Ya no tengo en mí esa motivación física, emocional que se requiere para estar en lo más alto. Estoy agotada, no tengo nada más que dar, y eso para mí es el éxito, haber dado al tenis todo lo que tengo», explicó.

Consciente de que su decisión sorprenderá al mundo y que habrá quién no entienda su postura, Barty lo acepta pero mantiene que el tenis ya no puede hacerla feliz. «Puede que la gente no lo entienda y me parece bien, pero yo sé que tengo muchos sueños que perseguir que no incluyen tener que viajar, estar lejos de mi familia y de mi casa, que es donde siempre quiero estar. Nunca dejaré de amar el tenis, será una parte importante de mi vida, pero ahora quiero disfrutar de la siguiente fase de mi vida», dijo, visiblemente emocionada.

Reacciones a su retirada

La retirada de la campeona de Roland Garros (2019), Wimbledon (2021) y Australia (2022) ha causado una gran conmoción en el mundo del tenis. Apenas conocida la noticia de la retirada de Ashleigh Barty, no han tardado en aparecer reacciones. Una de las primeras ha llegado por parte de la WTA, a través de su presidente, Steve Simons, que ha destacado de la australiana que «siempre ha sido un ejemplo por su profesionalidad y deportividad en cada partido». «Deseamos a Ash lo mejor, y sabemos que seguirá siendo una gran embajadora del tenis mientras se embarca en este nuevo capítulo de su vida. La echaremos de menos», añadió.

También los torneos de Wimbledon o Australian Open han tenido unas bonitas palabras para la que fuera su campeona, así como otros compañeros como Andy Murray, Simona Halep, Karolina Pliskova, Madison Keys, Petra Kvitova, etc.

You have done all of Australia proud 🙌 Thank you from the bottom of our hearts, @ashbarty. #AusOpen 👉 https://t.co/Lie9dfG6Ea pic.twitter.com/i2MbldXADO — #AusOpen (@AustralianOpen) March 23, 2022

Barty empezó a destacar desde muy pequeña en el tenis, aunque a lo largo de su carrera ha tenido momentos en los que se ha alejado del deporte de la raqueta. Lo hizo entre septiembre de 2014 hasta febrero de 2016, tiempo en el que probó con el cricket e incluso llegó a fichar por los Brisbane Heat, pero después regresó al tenis, deporte con el que ha conquistado tres Grand Slams y ha llegado a ocupar el puesto más alto del ranking. También durante la pandemia, Barty paró durante once meses, eligiendo quedarse en Australia hasta que las cosas mejoraran en lugar de estar viajando de un lado a otro. Ahora, a sus 25 años, tiene claro que el tenis no es su fuente de felicidad y está lista para perseguir nuevas metas.