Nuevos detalles del estado de salud de Michael Schumacher: revelan como se comunica con sus familiares

El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo uno de los mayores secretos del mundo del deporte. Desde que el legendario piloto de Fórmula 1 sufriera un accidente esquiando en 2013, se ha hablado mucho sobre cómo se encuentra, aunque poco ha trascendido a los medios de comunicación. Lo último que se ha sabido es que estuvo presente en la boda de su hija Gina-Maria, que se celebró en Mallorca y, tras el enlace, se ha conocido la manera en la que se comunica con su familia.

Esto último ha sido revelado por la ex mujer de Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraciha señalado cuál es la forma en la que el que fuera piloto de Ferrari se comunica con su familia, más de una década después del accidente que sufrió.

Schumacher estuvo al borde de la muerte, después de darse un golpe en la cabeza mientras esquiaba fuera de pista en la estación de Meribel, en los Alpes franceses. Fue trasladado al hospital y, después, fue operado en el hospital de Grenoble en dos ocasiones. Cuando salió de la situación crítica en la que se encontraba su vida, se trasladó a Suiza y, después, a su casa.

Desde entonces, el hermetismo que rodea a la figura del Kaiser es máximo. Casi nada se sabe de su vida y no han trascendido imágenes desde entonces. El ex piloto vive al cuidado de un amplio equipo médico y de fisioterapeutas que están pendientes de él las 24 horas del día. Viaja con frecuencia a Mallorca, donde tiene una de sus residencias, en un avión medicalizado y las visitas que recibe son escasas.

Según la ex pareja de Briatore, Elisabetta Gregoraci, sólo hay tres personas que pueden ir a verle, más allá de sus familiares. La modelo ha hablado sobre Michael Schumacher, destacando que «sólo tres personas pueden visitarlo» y que ella sabe «quiénes son». Pero lo más sorprendente es que ha desvelado cómo se entiende con sus familiares y con la gente que está a su cuidado: «Michael no habla, se comunica con los ojos».

Michael Schumacher, en la boda de su hija

El último lugar en el que se pudo ver a Michael Schumacher fue en Mallorca, en la boda de su hija Gina-Maria. En el evento estuvo prohibido el uso de móviles, por lo que no ha trascendido ninguna imagen. De hecho, se desconoce si realmente los invitados pudieron ver al legendario piloto de Fórmula 1 o si estuvo apartado del resto de los invitados.

Lo que se sabe es que el lugar elegido fue Villa Yasmin, la propiedad que Corinna, la mujer del alemán, compró hace unos años y que antes perteneció al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Según algunos medios, Michael Schumacher estuvo en el enlace, pero las medidas de protección y seguridad fueron muy estrictas.

Las personas que tuvieron el placer de acompañar a los novios dejaron sus dispositivos antes de entrar en la propiedad de los Schumacher, de tal forma que la familia evitó así cualquier tipo de imagen que no deseasen que viera la luz y cualquier chantaje de algún cercano que les pudiese traicionar. Y es que no sería la primera vez en la que tienen que enfrentarse a este problema de filtraciones o amenazas de ello, tal y como ocurrió hace poco con unos ex trabajadores.