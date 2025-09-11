Nuevo objetivo de los propalestinos: piden prohibir la presencia de equipos israelíes en el Buesa Arena

El colectivo en favor de la libertad y la justicia para Palestina BDZ Araba ha reclamado a la Diputación Foral de Álava que prohíba la presencia de equipos israelíes en el Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz para la disputa de los partidos de Baskonia en la Euroliga esta temporada, dado que al tratarse de un pabellón de titularidad foral, está «en su mano» adoptar una medida de este tipo para evitar que este espacio acoja «eventos de justificación y normalización del genocidio» contra el pueblo palestino.

La plataforma se ha referido de esta manera, a través de un comunicado, a las afirmaciones realizadas este pasado martes por González, en las que hizo un llamamiento a «elevar la voz» y «no permanecer impasible», ante «la absoluta inacción de la comunidad internacional», respecto al «genocidio sin ambages que está cometiendo Israel» contra la población palestina de Gaza.

Hay que recordar que el Baskonia recibe esta temporada en la Euroliga a dos equipos israelíes. Recibirá al Hapoel Tel-Aviv el 27 de marzo y al Maccabi Tel-Aviv el 7 de abril. Pocos días entre estos dos encuentros que se vivirán con mucha tensión si este problema no se ha resuelto antes. Dos equipos de Israel que también tendrán que visitar en España a Real Madrid, Barcelona y Valencia.

Este colectivo propalestino ha afirmado que «esta declaración de intenciones será absolutamente insuficiente si no va acompañada de la adopción inmediata de las medidas prácticas y efectivas que entran dentro de las competencias» del diputado general alavés.

En este sentido, ha recordado que el Buesa Arena, donde tradicionalmente disputan sus partidos los equipos israelíes de baloncesto que en distintas competiciones internacionales se enfrentan al equipo vitoriano, «es un pabellón de titularidad de la Diputación Foral».

Por ese motivo, ha afirmado que «el diputado general es el responsable último de los eventos que allí se celebren, y está en su mano el vetar la celebración de eventos de justificación y normalización del genocidio en este espacio».

«Está únicamente en su mano, y en la de nadie más, dar el paso y prohibir la presencia de los representantes israelíes en el pabellón de Gasteiz o caer en la inacción y ser uno más de esos mandatarios que están siendo incapaces de parar este genocidio», ha añadido.

«Si quiere tener credibilidad y que sus declaraciones no sean un brindis al sol, actúe; ya es momento de asumir cada cual la responsabilidad que nos corresponde y dejar de delegarla en terceros», ha emplazado a González.