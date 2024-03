Nuevo caso de racismo en la Liga: a Acuña le llamaron «mono» en Getafe y el árbitro paró el partido

Iglesias Villanueva, árbitro del partido Getafe-Sevilla de la jornada 30 de la Liga EA Sports, aplicó el protocolo contra la violencia verbal y paró el encuentro en el Coliseum cuando se dio cuenta que al futbolista Marcos Acuña le estaban cantando «mono». El colegiado de este duelo de Liga escuchó los gritos y se dirigió al delegado del campo para atajar estos graves cánticos.

Dos semanas después de que Martínez Munuera no escuchara los gritos de «Vinicius muérete» en el partido Osasuna-Real Madrid en El Sadar, el árbitro Iglesias Villanueva ha demostrado que con estar atento a lo que pasa en el encuentro vale para atajar estos cánticos. Unos gritos también graves en este caso sí han servido para aplicar el protocolo correctamente.

El colegiado de este Getafe-Sevilla de Liga paró el partido en el minuto 60 cuando empezó a escuchar estos graves cánticos por parte de algunos aficionados del Getafe contra Marcos Acuña. Los gritos se escucharon en el Coliseum y el árbitro, que estaba lógicamente allí, se dio cuenta. Estos cánticos fueron de menor intensidad (y cantados por menos gente) que los que sufrió Vinicius en Pamplona, pero en Getafe el árbitro sí los escuchó.

Como marca el protocolo contra la violencia verbal al producirse insultos de forma continuada, Iglesias Villanueva paró el partido y se fue a hablar con el delegado del Getafe, el que fuera también árbitro Mejuto González. En ese momento se ordenó lanzar el mensaje contra el racismo y la violencia por megafonía y hasta que no se dijo -tardando varios minutos- no se reanudó el juego.

El acta recoge los insultos contra Acuña en Getafe

Esto es aplicar de forma correcta el protocolo y al parar el juego Iglesias Villanueva incluyó estos hechos contra Marcos Acuña en el acta: «En el minuto 68 tuve que detener el encuentro debido a que se produjeron insultos racistas sobre el dorsal 19 del equipo visitante, con palabras como «Acuña mono» y «Acuña vienes del mono», desde aficionados situados en la zona central del campo detrás de la posición de mi árbitro asistente nº2″.

Y continuó el colegiado de este partido en el acta: «Dicha incidencia, siguiendo el protocolo de actuación en estos casos, fue anunciada por megafonía, no reanudando el juego hasta dicho momento dos minutos y medio después y no produciéndose en ninguna ocasión más en el encuentro».

Lo que no hizo Martínez Munuera con Vinicius

Todo esto fue lo que no hizo el árbitro Martínez Munuera en el Osasuna-Real Madrid de la jornada 29 de Liga. En aquella ocasión parte de la grada de El Sadar cantó «Vinicius muérete», un cántico por el que también se debe parar el juego y aplicar el protocolo contra la violencia verbal. Pese a que jugadores como Carvajal o Rüdiger le avisaron al árbitro de lo que se estaba escuchando, Martínez Munuera aseguró no escuchar nada.

Y por eso no paró el juego y no incluyó en el acta del partido estos graves insultos contra Vinicius. El Real Madrid denunció a este colegiado por «redacción negligente del acta» al omitir los insultos contra el brasileño. Horas después el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y La Liga de Tebas hicieron pinza para apoyar a Martínez Munuera pese a su error por no aplicar bien el protocolo, como sí este sábado si hizo Iglesias Villanueva con los graves cánticos contra Acuña en Getafe.

A la finalización del encuentro Sergio Ramos, el mejor jugador del Sevilla el día de su 38 cumpleaños, se refirió a este asunto: «Al final venimos reclamando dentro de los que es el mundo del fútbol respeto. Que la gente no venga a liberarse y decir a tonterías. Acuña escuchó unos insultos y se lo dijo al colegiado. Hay que señalar a estas personas y apartarlas».

José Bordalás, técnico del Getafe, también criticó estos cánticos. «Si el árbitro y Acuña lo han oído, habrá sido así. Estamos en contra de cualquier cántico racista, en cualquier escenario, y aunque sea una minoría hay que acabar con eso», comentó el entrenador del Getafe.

Cánticos de «gitano» contra Sánchez Flores

El Sevilla condenó tras el duelo «los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña» e incluso añadieron que Quique Sánchez Flores también sufrió esta violencia verbal. Según el entrenador del Sevilla, que lo fue hace años del Getafe, le llamaron de forma despectiva «gitano».