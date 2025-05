Nuevo capítulo del gran escándalo sexual de la NBA: «El CEO se está acostando con ella…»

Sophie Cunningham, mediática jugadora de las Indiana Fever de la WNBA, se ha visto envuelta en un escándalo sexual que sacude la NBA. Ahora, la jugadora ha roto su silencio y se ha pronunciado de manera tajante sobre esa supuesta relación íntima con Josh Bartelstein, director ejecutivo de los Suns y las Mercury, cuando jugaba en Phoenix.

Fue Gene Traylor, ex jefe de seguridad de los Suns, el que presentó una demanda contra la franquicia de Arizona en la que aseguraba que su CEO Josh Bartelstein mantuvo una relación sexual con Sophie Cunningham. La demanda se centraba en esas afirmaciones de Traylor de que la franquicia ignoró las preocupaciones urgentes de seguridad sobre esta relación y que Cornelius Craig, vicepresidente de seguridad, había estado diciendo a otros empleados que «Josh Bartelstein se está acostando con Sophie Cunningham».

«Los informes recientes sobre Josh Bartelstein y Sophie Cunningham son completamente falsos y moralmente reprobables. Seamos absolutamente claros sobre el origen de estas acusaciones», declaró Stacey Mitch, portavoz de los Phoenix Suns, negando por completo esas afirmaciones. Por su parte, Sophie Cunningham también ha roto su silencio y ha respondido en Instagram a la acusació de Gene Traylor.

«Estoy profundamente entristecida por las recientes acusaciones falsas que Gene Traylor, alguien a quien no conozco ni conozco, hizo en mi contra. Para ser clara, sus declaraciones son falsas y extremadamente hirientes», dice la mediática jugadora de la WNBA. Una Sophie Cunningham que tiene casi 400.000 seguidores en Instagram y que deportivamente cuenta con unos promedios de 7,7 puntos, 2,7 rebotes y 1,4 asistencias en sus seis temporadas en la WNBA.

Sophie Cunningham destacó desde sus años universitarios con las Missouri Tigers, donde se consolidó como una de las mejores escoltas de la NCAA, combinando talento ofensivo, intensidad defensiva y un fuerte carácter competitivo sobre la pista. Fue seleccionada en el Draft de la WNBA de 2019 por las Phoenix Mercury, equipo con el que debutó en la liga y jugó varias temporadas, consolidándose como una pieza clave. Precisamente, en esa etapa sucedió supuestamente lo que ahora se ha filtrado.

En 2024, Sophie firmó con Indiana Fever, donde ha asumido un papel de liderazgo en un equipo joven y ambicioso. Su experiencia, energía y ética de trabajo han sido fundamentales en el proceso de crecimiento de la franquicia, que cuenta también con figuras como Caitlin Clark. En Indiana, Cunningham continúa demostrando su capacidad para ser importante sobre el parqué, no sólo en cuanto a puntos, también siendo muy intensa en defensa y aportando carácter y liderazgo al vestuario.

Una brillante carrera que ahora se ve manchada con este escándalo del que ahora intenta salir lo antes posible expresando su tristeza por la difusión de estos rumores infundados y criticando a los medios por no verificar la información antes de publicarla.

Indiana Fever guard Sophie Cunningham released a statement denying recent allegations that she was having an affair with Phoenix Suns and Mercury CEO Josh Bartelstein.

The Suns also issued a statement Tuesday denying the allegations. pic.twitter.com/7xjIdLFnz4

— espnW (@espnW) May 21, 2025