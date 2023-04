En el deporte ha habido muchos casos de profesionales que han tenido problemas con las drogas. Uno de ellos es Brian Fernández, futbolista argentino de 28 años que está atravesando una situación muy complicada debido a su adicción a las drogas, que dura ya tres años. Su novia, la modelo Araceli Fessi, se ha sincerado sobre su caso y explica lo difícil que es para una persona enferma superar sus adicciones.

«Yo estoy con él hace ocho años y vengo batallando hace tres años. Yo no estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede y hoy veo su deterioro. Es una lucha constante», dice la pareja del jugador, cuyo último equipo fue el Ferro Carril Oeste en la Nacional B de Argentina.

Degarrador relato

«Brian hoy en día está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento. Esto es a voluntad propia. No di con el apoyo suficiente y hoy busco otro apoyo para que todo su entorno se informe de la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil… Por ejemplo ahora este mes, me dijo que no quiere internaciones, que se le hace cada vez peor, cada vez más pesado. Es a voluntad», añadió en un entrevista para A24.

Un infierno para él y para todos los que le rodean: «Brian Fernández consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa camellos. Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le invita. Se considera una enfermedad cuando el consumo no te deja avanzar con tus responsabilidades. Después, consumir, consume gran parte de la sociedad». Araceli Fessi quiere que estas palabras ayuden a su pareja, un Brian que militó en clubes como Defensa y Justicia, Racing de Avellaneda, FC Metz, Club Necaxa, Portland Timbers, Colón de Santa Fe…