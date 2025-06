Norris domina sin rival en Austria con Alonso undécimo y Sainz penúltimo

Lando Norris se reivindicó de su accidente en Canadá dominando en la clasificación del Gran Premio de Austria para embolsarse una pole que le permitirá luchar por su tercera victoria desde la posición más adelantada de la parrilla del Red Bull Ring. El británico no tuvo rival en Spielberg y aventajó en medio segundo a Charles Leclerc, la misma distancia que sacó al tercero, su compañero en McLaren Oscar Piastri, que abortó en la última vuelta lanzada.

Fernando Alonso cayó en la Q2 y Carlos Sainz no pasó ni de la Q1, por lo que el top 10 estará huérfano de pilotos españoles por primera vez desde Japón. Gran sábado para Ferrari, con Lewis Hamilton en cuarta posición, y no tan bueno para Mercedes, con George Russell quinto tras ganar la anterior carrera y Kimi Andrea Antonelli noveno. Liam Lawson, ex compañero de Max Verstappen en Red Bull, sexto y por delante del holandés en su mejor día en el Mundial de Fórmula 1 2025, y Gabriel Bortoleto, octavo, y Pierre Gasly, décimo, se cuelan en la pelea.

Sainz naufraga en la Q1

Las alarmas saltaban desde el garaje de Aston Martin en los primeros minutos de la Q1 cuando Alonso abortaba la vuelta para regresar al box. El problema, desconocido, no tardó mucho en solucionarse, pero el primer tiempo del asturiano fue realmente malo, con un patinazo en la curva 4 que le obligaba a clavarlo en el segundo para no quedarse fuera. En el mismo giro, trallazo de Sainz y los españoles se encomendaban a la épica para avanzar.

Vueltón del asturiano, decimotercero y en la misma milésima que Leclerc (+0.525 sobre Norris) y batacazo del madrileño. Sainz perdió todas sus opciones en un mal segundo sector y saldrá decimonoveno. Otro trastazo en un año que ya se puede catalogar de aciago, pero con tufo a sospecha. Alex Albon fue medio segundo más rápido y la radio de Carlos reflejaba su enfado con el equipo. «Inconducible», clamó hasta en tres ocasiones y señalando «daños en el coche».

A la eliminación de Sainz se unían las de Lance Stroll, para sorpresa de nadie otra vez por debajo de Alonso y ya son 23 seguidas, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda y Nico Hulkenberg. El dominio, en consonancia de los entrenamientos, de los dos McLaren, con Norris sobre Piastri, y Verstappen.

Fuego en el césped, bandera roja y Alonso eliminado

En la Q2, Alonso reutilizó el neumático con el que abortó en su primer ataque de la Q1, aunque un pequeño incendió en el césped del Red Bull Ring detuvo la sesión con bandera roja. Por suerte, no le pilló usando el único blando que le quedaba y llegar a la Q3 era posible a falta de cinco minutos pese a no ser suficiente esa vuelta con medios.

Por poco no lo consiguió. Undécimo en una pista que no es de las «amigas» y sólo 75 milésimas por debajo del Mercedes de Antonelli. Gran culpa de la eliminación la tiene el aire sucio que heredó de la mala vuelta de Oliver Bearman. Gasly le barrió del top 10 y Alonso saldrá por delante de Albon, Isack Hadjar, Franco Colapinto y Bearman, poniendo fin a una racha de cuatro Q3 consecutivas.

Las sorpresas, Bortoleto (Sauber) y Lawson (Racing Bulls), y el asturiano condenado a una carrera de pura lucha por volver puntuar. No será nada fácil con esta versión del Aston Martin muy necesitada de las mejoras que se esperan dentro de una semana en Silverstone. Y arriba, Norris y Piastri calcaban la Q1, pero con Leclerc esta vez por encima de Verstappen.

Norris pole por mucho tras el trompo de Gasly

Había poca cabida a lo inesperado y Norris comenzó marcando el mejor tiempo provisional de la Q3 con dos décimas de ventaja sobre Leclerc y Piastri, con el monegasco por encima del líder del campeonato. A Verstappen sólo le quedaba una bala y le tocaba invertir su único juego de blandos en el último ataque de la clasificación para intentar el sorpaso. Pero el trompo de Gasly y la doble bandera amarilla lastró a todos los candidatos, salvo a Norris, que se quedó sin rival.

El británico mejoró en la última vuelta, Leclerc no pudo hacerlo y Piastri y Verstappen abortaron, por lo que la pole tenía el nombre y el apellido del mejor piloto del fin de semana hasta el momento. En su mano está el poder decir aquí estoy yo en la carrera del domingo (15:00) y acercarse a Piastri en la pelea por el título (198 a 176 puntos) y despegarse de su mayor pesadilla, Verstappen (155).