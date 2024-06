El niño prodigio Alcaraz ya es el más completo en la historia de los Grand Slam

Ya lo advirtió Stefanos Tsitsipas después de perder en cuartos de final de Roland Garros ante Carlos Alcaraz. «El niño es muy bueno», comentaba el griego, resignado ante una nueva derrota, la sexta, frente al que tres días después ya es finalista en París. Alcaraz superó a Jannik Sinner en un duelo de presente y futuro en el que consiguió, además de acercarse con la Copa de los Mosqueteros, un récord que le convierte en el tenista más completo de la historia con su edad.

Alcaraz cumplió 21 años el pasado 5 de mayo y por entonces ya acreditaba dos finales de Grand Slam en su palmarés, en el US Open 2022 y en Wimbledon 2023, en las que, además, se llevó el título. Ahora, con el paso al partido por el título en Roland Garros 2024, Carlos no sólo consigue meterse en una final de máximo calado por tercer año consecutivo, si no que lo hace en la única superficie que le quedaba, la tierra batida, la que, a priori, mejor se adapta a sus características en comparación con las de sus contendientes en el circuito ATP.

Pista dura, hierba y tierra batida. En las tres superficies que imperan en el tenis mundial Carlos Alcaraz ha logrado alcanzar una final, algo que han hecho muchos otros cracks a lo largo de la historia, pero ninguno en edad tan temprana como él. Ni siquiera un prodigio precoz como Rafa Nadal lo logró, tampoco André Agassi o Bjorn Borg. Ellos dos llegaron a cerrar el círculo con 22 años, por los 21 que se pueden demostrar en el DNI de Carlitos Alcaraz Garfia.

Youngest players to reach Grand Slam finals on ALL THREE surfaces: *Carlos Alcaraz* – 21 years 1 month

Andre Agassi – 22 years 1 month

Bjorn Borg – 22 years 2 months

Rafael Nadal – 22 years 6 months

Jim Courier – 22 years 10 months Top of an elite group 👏#RolandGarros — Tennis TV (@TennisTV) June 7, 2024

Roger Federer, Novak Djokovic o Jim Courier también se encuentran destacados en esta lista que aúna precocidad y polivalencia y que Carlos Alcaraz ha hecho saltar por los aires al llegar a la final de Roland Garros 2024. La marca, por supuesto, podría ir a más en caso de que el murciano consiga su tercer título de Grand Slam –con 100% de efectividad en las finales– en el duelo que le medirá el domingo a Alexander Zverev, pero por el momento, Alcaraz ha vuelto a hacer historia bajo el prisma de la juventud y el talento.

El sueño de niño de Alcaraz

En rueda de prensa, una hora después de vencer a Jannik Sinner, la sinceridad de Carlos Alcaraz dejó un bonito recuerdo de su infancia, no tan lejana, y en la que Rafa Nadal era el claro dominador de Roland Garros, donde también competían Djokovic, Federer, Ferrer o Murray. «Recuerdo que salía del colegio e iba corriendo a casa para enchufar la tele y ver Roland Garros, porque los partidos coincidían con la hora de terminar el colegio», comentó Alcaraz, quien confesaba que muchos de los que veía eran partidos de Rafael Nadal, pero también de otros españoles como Moyá o su propio entrenador, Juan Carlos Ferrero.

Pasados unos años, los niños han pasado a ir corriendo al colegio en junio, coincidiendo con el horario de verano, para ver sus partidos en París, donde Alcaraz buscará el domingo, día festivo, cerrar el círculo y conquistar, a sus 21 años, el título de campeón en Roland Garros. «Quiero poner mi nombre en esa lista», aseguró, avisando de que en unas horas, puede volver a hacer historia.