Quedan pocas unidades

Ni Under Armour ni Oysho: el sujetador deportivo que mejor sienta a las mujeres lo vende Lidl por menos de 6 euros

Lidl vuelve a demostrar que para renovar el armario deportivo no es necesario recurrir a grandes marcas

La cadena alemana tiene actualmente entre sus propuestas de la marca deportiva Crivit un sujetador deportivo

Cuesta menos de 6 euros y está arrasando de tal manera que quedan pocas unidades

Lidl verano
Tienda de Lidl.

Lidl vuelve a demostrar que para renovar el armario deportivo no siempre es necesario recurrir a las grandes marcas. La cadena alemana tiene actualmente entre sus propuestas de la marca deportiva Crivit un sujetador deportivo que está llamando especialmente la atención por su relación entre prestaciones y precio. Se trata de un modelo pensado para ofrecer sujeción fuerte, especialmente indicado para actividades de mayor impacto como correr o practicar deportes de pelota, que se puede encontrar por solo 5,99 euros.

Una cifra especialmente llamativa teniendo en cuenta que incorpora características que habitualmente se buscan en prendas deportivas de gamas superiores. El precio es sin duda uno de los principales argumentos de esta propuesta de Lidl, un sujetador que puede comprarse en tres colores: negro, lila y estampado. Además, cuenta con muy buenas valoraciones en su página web, en la que aparece actualmente el mensaje «¡Date prisa! Debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades», una advertencia que apunta a que el stock podría agotarse rápidamente.

Más allá del precio, uno de los aspectos que hacen especialmente interesante este sujetador es su nivel de sujeción fuerte. No todos los sujetadores deportivos están diseñados para el mismo tipo de actividad y en este caso Lidl especifica que el modelo está pensado para actividades que generan bastante movimiento, como el running y los deportes de pelota. Esto permite utilizarlo como alternativa para entrenamientos de mayor intensidad, siempre teniendo en cuenta que la elección del sujetador adecuado también depende del tamaño del pecho, las preferencias personales y el tipo de ejercicio que se practique.

El sujetador deportivo Crivit.
El sujetador deportivo Crivit.

Lidl arrasa con este sujetador deportivo

El diseño incorpora además diferentes elementos destinados a mejorar la comodidad durante el ejercicio. El tejido es de secado rápido y regulador de la humedad, una característica especialmente interesante cuando se realizan entrenamientos intensos y aumenta la sudoración. También cuenta con inserciones de malla funcionales, que favorecen la circulación del aire y ayudan a mantener una mayor sensación de frescor mientras se practica deporte. A esto se suma la utilización de elastano LYCRA, que contribuye a mantener el ajuste y la forma de la prenda durante el uso.

El modelo está confeccionado con un 83% de poliéster reciclado certificado bajo el estándar GRS y un 17% de elastano, mientras que las zonas de malla utilizan una combinación de poliamida y elastano. Lidl también indica que el producto cuenta con certificación OEKO-TEX STANDARD 100, que acredita que el material ha sido sometido a pruebas para detectar sustancias nocivas. La propuesta presenta además diferentes diseños y colores, entre ellos estampado, lila y negro, por lo que permite elegir entre una estética más llamativa o una alternativa más discreta.

Frente a los precios que suelen alcanzar algunas prendas de marcas deportivas conocidas como Under Armour o las propuestas de moda deportiva de Oysho, Lidl permite hacerse con un sujetador de alta sujeción por menos de seis euros. No significa que sea necesariamente mejor que cualquier modelo de estas marcas, ya que cada mujer tiene unas necesidades diferentes, pero sí representa una opción económica que sorprende por las prestaciones que ofrece. El modelo está disponible en diferentes tallas y, por 5,99 euros, se sitúa en una franja de precio difícil de ignorar para las que practican deporte con frecuencia o simplemente quieren contar con una segunda opción para sus entrenamientos.

Lo último en Deportes

Últimas noticias