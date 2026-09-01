Ni Under Armour ni Oysho: el sujetador deportivo que mejor sienta a las mujeres lo vende Lidl por menos de 6 euros

Lidl vuelve a demostrar que para renovar el armario deportivo no siempre es necesario recurrir a las grandes marcas. La cadena alemana tiene actualmente entre sus propuestas de la marca deportiva Crivit un sujetador deportivo que está llamando especialmente la atención por su relación entre prestaciones y precio. Se trata de un modelo pensado para ofrecer sujeción fuerte, especialmente indicado para actividades de mayor impacto como correr o practicar deportes de pelota, que se puede encontrar por solo 5,99 euros.

Una cifra especialmente llamativa teniendo en cuenta que incorpora características que habitualmente se buscan en prendas deportivas de gamas superiores. El precio es sin duda uno de los principales argumentos de esta propuesta de Lidl, un sujetador que puede comprarse en tres colores: negro, lila y estampado. Además, cuenta con muy buenas valoraciones en su página web, en la que aparece actualmente el mensaje «¡Date prisa! Debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades», una advertencia que apunta a que el stock podría agotarse rápidamente.

Más allá del precio, uno de los aspectos que hacen especialmente interesante este sujetador es su nivel de sujeción fuerte. No todos los sujetadores deportivos están diseñados para el mismo tipo de actividad y en este caso Lidl especifica que el modelo está pensado para actividades que generan bastante movimiento, como el running y los deportes de pelota. Esto permite utilizarlo como alternativa para entrenamientos de mayor intensidad, siempre teniendo en cuenta que la elección del sujetador adecuado también depende del tamaño del pecho, las preferencias personales y el tipo de ejercicio que se practique.

Lidl arrasa con este sujetador deportivo