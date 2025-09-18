Ni pesas ni barras: Lidl tiene el milagro que te va a ayudar a hacer deporte y por menos de 5 euros

En un momento en el que el fitness parece estar dominado por rutinas exigentes, gimnasios llenos de máquinas y accesorios cada vez más sofisticados, Lidl rompe el molde con una propuesta sencilla, práctica y asequible. Se trata de su podómetro 3D, un pequeño dispositivo pensado para medir tus pasos, la distancia recorrida y las calorías consumidas, que se vende por sólo 4,99 euros. Un precio casi simbólico para un aparato que promete ser el aliado de quienes buscan mantenerse activos sin necesidad de invertir en pesas, barras o costosos relojes inteligentes.

El podómetro de Lidl, bajo la marca Crivit, llega en colores básicos como negro y morado y está diseñado con un sensor 3D de alta sensibilidad, lo que le permite funcionar incluso si se lleva en el bolsillo, en un llavero o en la chaqueta, sin necesidad de engancharlo a la cintura como ocurría con modelos más antiguos. Su tamaño compacto, de apenas 4,7 x 6,7 x 1,4 centímetros y un peso de solo 37 gramos, lo convierten en un accesorio casi imperceptible que se puede llevar a todas partes. Además, incluye un clip de sujeción para quienes prefieran engancharlo a la ropa durante sus paseos o entrenamientos.

Más allá de contar los pasos, el dispositivo incluye varias funciones que lo hacen destacar para su rango de precio. Entre ellas, la posibilidad de configurar la altura, el peso y la longitud de la zancada, lo que aporta datos más personalizados sobre cada usuario. La pantalla LCD retroiluminada muestra información sobre el número de pasos, la distancia total recorrida, el tiempo empleado, la velocidad alcanzada, las calorías consumidas e incluso las grasas quemadas, además de funciones adicionales como la hora y la temperatura ambiente. Todo ello con una memoria de hasta 7 días, lo que permite llevar un seguimiento semanal sin necesidad de anotar nada manualmente.

Podómetro 3D barato en Lidl

Una de sus ventajas más apreciadas es la sencillez, pues no requiere aplicaciones móviles ni sincronización con el teléfono, algo que muchos usuarios valoran cuando lo que buscan es un aparato directo, fácil de usar y sin complicaciones tecnológicas. Funciona con una pila CR2032 incluida, tiene un sistema de apagado automático tras tres minutos de inactividad para ahorrar energía y, como es habitual en productos de Lidl, cuenta con tres años de garantía. En definitiva, un accesorio simple, económico y fiable.

El éxito de este tipo de productos tiene mucho que ver con la creciente tendencia de dar más pasos al día como parte de un estilo de vida saludable. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud insisten en alcanzar al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana, y contar con un podómetro ayuda a convertir esa meta en algo tangible. Para muchas personas, ver cuántos pasos han dado a lo largo de la jornada es una motivación extra para salir a caminar después del trabajo, optar por subir escaleras en lugar de usar el ascensor o animarse a dar un paseo más largo durante el fin de semana.

Lidl, que suele sorprender con accesorios deportivos a precios muy competitivos, consigue con este podómetro acercar la monitorización de la actividad física a cualquier bolsillo. Frente a los relojes inteligentes, que pueden costar más de 100 euros y a menudo incluyen funciones que no todos utilizan, este pequeño dispositivo ofrece lo esencial por menos de lo que cuesta un menú de comida rápida. La propuesta encaja con esa filosofía práctica y accesible que caracteriza a la cadena alemana: ofrecer productos útiles, de calidad razonable y a precios al alcance de todos.