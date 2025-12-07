Ni los jugadores del Barça se creían el penalti de Bartra: las caras de Fermín y De Jong lo dicen todo

El Barcelona dominaba en La Cartuja (1-4) y mostraba la mejor versión coral de la temporada cuando Rashford golpeó a portería y la trayectoria se topó con Bartra. El defensa se lanzó a cortar el disparo y el balón le dio en su brazo, que estaba separado del cuerpo aunque de forma natural, después de un rebote. El balón le dio en el brazo tras un rebote natural. Fue entonces cuando Iglesias Villanueva, árbitro del VAR, llamó a Hernández Maeso para que revisara la jugada en el monitor.

Segundos después se confirmó, penalti a favor del Barcelona. Lo materializó Lamine Yamal, que cerró así la manita, pero la polémica ya estaba servida. Pocos veían penalti en la acción defensiva de Bartra. Ni siquiera los jugadores del Barcelona. Fermín hizo un gesto de negación con el brazo cuando vio la jugada repetida; Raphinha lo emuló con la cara y el rostro de Frenkie de Jong fue más claro todavía.

Los jugadores azulgranas expresaron su incredulidad mientras Bartra trató de explicar a Hernández Maeso la naturalidad de la acción. «Voy al suelo. ¿Qué quieres que haga? ¿Me venzo así? Fran, ten personalidad. Mírala si eso», le dijo al colegiado. «Bartra desde el inicio se está tirando con el brazo para arriba, ocupando un espacio desde el primer momento. Aunque haya un rebote en la pierna es penalti», justificó Maeso para decretar penalti.

El penalti pareció pasar desapercibido por la abultada goleada en ese momento (1-4), pero fue ganando relevancia a medida que el Betis fue recortando distancias. Mateu Lahoz se despachó en Cope. «Queremos argumentar y explicar, pero se nos acaban todos los argumentos. El problema es que ni ellos mismos se creen esas manos. Y de hecho muchas veces a los propios árbitros les molesta la forma de susurrarles desde el VAR. No están a gusto con lo que les dicen. Como este año la gobernanza dijo que solamente se actuaría en casos claros y manifiestos… entonces ya no se atreven a llevar la contraria a nada…», explicó el ex colegiado.