Ni correr ni hacer pesas: el secreto para tener abdominales de acero está en Decathlon y no hay que salir de casa

En un momento en el que todo el mundo parece obsesionado con correr maratones o levantar pesas, sorprende que la solución para conseguir unos abdominales fuertes esté en algo mucho más sencillo, práctico y accesible. Decathlon ha vuelto a dar en el clavo con un accesorio que está ganando popularidad precisamente por eso. Se trata del sistema de correas de entrenamiento en suspensión de Ozio Fitness, un artículo que permite trabajar todo el cuerpo, especialmente el core, sin necesidad de salir de casa ni montar un gimnasio completo en el salón. Para aquellos que buscan resultados sin complicarse la vida, esta herramienta es ideal.

A diferencia de otros métodos que requieren máquinas grandes, mancuernas, barras o rutinas de running interminables, estas correas funcionan con un principio muy simple pero tremendamente efectivo: la inestabilidad controlada. Al realizar ejercicios con el cuerpo suspendido, el core se ve obligado a trabajar constantemente para mantener la postura, lo que genera un esfuerzo profundo en abdominales, oblicuos y zona lumbar. Es decir, incluso en movimientos que parecen sencillos, la musculatura central está activa y trabajando. Y no hace falta una sesión muy larga para notar cómo el abdomen se activa de una forma diferente a la de los ejercicios tradicionales.

Accesorio para presumir de abdominales de Decathlon

Este sistema de Ozio Fitness, disponible en Decathlon, se presenta como un equipo resistente, ajustable y fácil de instalar. Con agarraderas cómodas y correas que permiten adaptar la altura según la exigencia del ejercicio, es ideal tanto para principiantes como para quienes ya tienen cierto nivel. Basta con engancharlo a una puerta resistente o a un punto fijo del hogar y empezar a entrenar. Al no depender de pesas ni discos, el propio cuerpo se convierte en la carga, lo que hace el entrenamiento más natural y menos agresivo para las articulaciones.

Otro de los grandes atractivos es que permite hacer una cantidad enorme de ejercicios sin tener que comprar nada más. Desde planchas en suspensión, que activan todo el abdomen, hasta pikes, remos, sentadillas asistidas o flexiones inclinadas, las posibilidades son prácticamente infinitas. Y todo ello con la ventaja de que cada movimiento exige estabilidad y control, dos factores clave para definir el core de manera eficiente. Es precisamente esa combinación la que hace que muchas personas empiecen usando estas correas para presumir de abdominales.

No se puede olvidar tampoco el factor motivación. Al ser un tipo de entrenamiento dinámico, variado y bastante entretenido, es más fácil mantener la constancia. Muchas personas comentan que dejan de ver el ejercicio como una obligación pesada y empiezan a disfrutar del desafío que supone controlar cada repetición y mantener el equilibrio. Esa combinación de accesibilidad, bajo coste y sensación de progreso real hace que este tipo de entrenamientos se mantenga en tendencia.

Además, el precio es uno de los puntos fuertes del producto. Por mucho menos de lo que cuesta una sola mancuerna ajustable o una máquina de gimnasio, este sistema de suspensión ofrece una versatilidad enorme y ocupa lo mismo que un bolso pequeño cuando se guarda. Decathlon tiene rebajado ahora este artículo, que se puede comprar por sólo 35,99 euros, por lo que es una gran opción si quieres trabajar el core en casa sin complicaciones ni quebraderos de cabeza.