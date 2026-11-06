Ni Bullpadel ni Nox: el mejor paletero de pádel relación calidad-precio es éste de Lidl

El pádel se ha convertido en uno de los deportes más practicados en España. Cada vez son más las personas que reservan una pista varias veces por semana y que buscan equiparse con todo lo necesario para disfrutar de sus partidos. Las palas, las zapatillas y la ropa deportiva suelen llevarse buena parte del presupuesto, pero hay otro accesorio que también resulta imprescindible: un buen paletero. Y Lidl tiene una propuesta que merece bastante la pena por su relación calidad-precio.

La cadena alemana ha puesto a la venta en su tienda online una mochila de su marca deportiva CRIVIT que puede convertirse en una alternativa interesante a los modelos de firmas especializadas como Bullpadel o Nox. Lo más llamativo es su precio, ya que está a la venta por 21,99 euros, una cantidad bastante ajustada para los que no quieren gastarse una fortuna para llevar la pala, las pelotas y el resto de equipamiento.

La propuesta de Lidl destaca especialmente porque no se limita a ofrecer una bolsa sencilla en la que guardar la pala y las zapatillas. Este modelo cuenta con una distribución pensada para los jugadores de pádel, con dos compartimentos principales de gran capacidad y diferentes bolsillos adicionales para mantener organizado todo el material. Además, incorpora un compartimento independiente para el calzado, uno de esos detalles que se agradecen especialmente después de un partido cuando toca guardar las zapatillas utilizadas.

La mochila de pádel de Lidl

Este accesorio de CRIVIT destaca también por su capacidad de almacenamiento y su distribución interior. Cuenta con dos compartimentos principales de gran tamaño en los que se pueden guardar las palas, la ropa deportiva y los diferentes accesorios necesarios para jugar al pádel. A esto se suman diferentes bolsillos adicionales que permiten organizar objetos personales, botellas de agua y pequeños complementos. Así, no hace falta mezclar las llaves, la cartera o el móvil con el resto del material deportivo.

Otro aspecto importante es la comodidad durante los desplazamientos. El producto incorpora correas acolchadas y ajustables para facilitar su transporte y también dispone de un asa que permite agarrarlo fácilmente cuando toca entrar o salir de las instalaciones deportivas. Lidl tampoco ha descuidado algunos detalles que pueden marcar la diferencia cuando se utiliza un paletero de manera habitual. Este modelo incorpora cremalleras de la marca YKK, conocida por fabricar sistemas de cierre resistentes y pensados para soportar un uso frecuente.

Además, cuenta con costuras resistentes y asas reforzadas para mejorar su durabilidad. Son características interesantes para un accesorio que normalmente se llena de ropa, zapatillas, palas y otros complementos y que puede terminar soportando bastante peso durante los desplazamientos. Los que estén buscando un nuevo paletero sin dejarse demasiado dinero tienen en Lidl una alternativa que merece la pena tener en cuenta. Por 21,99 euros, CRIVIT ofrece un accesorio específicamente diseñado para los jugadores de pádel, con compartimentos independientes, espacio para el equipamiento y detalles pensados para facilitar su transporte. Y no hace falta acudir a Bullpadel o Nox para encontrar una opción económica con características interesantes.