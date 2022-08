Neymar rompe con su novia un mes después de filtrarse sus mensajes íntimos a otra modelo

La relación entre Neymar y Bruna Biancardi ha llegado a su fin, tal y como ha confirmado la propia modelo brasileña después de muchos rumores y especulaciones en la prensa de su país, asegurando que el futbolista del PSG había sido infiel a la influencer durante sus vacaciones en Río de Janeiro. Sin embargo, la joven niega esta presunta deslealtad porque “no estamos juntos hace ya un tiempo”.

A través de su perfil en Instagram, Bruna Biancardi explica a sus casi dos millones de seguidores que no fue cosa de cuernos: “Yo siempre he estado muy metida en lo mío ya lo sabéis, pero como están todo el tiempo metiéndome en chismes, prefiero dejar claro por aquí que ya no estoy en una relación desde hace un tiempo. No crean todo lo que aparece por ahí. Le tengo mucho cariño a él y a toda su familia. Por favor, dejad de involucrar mi nombre. Gracias”.

Adiós anillo

Neymar no luce su alianza de compromiso desde hace más de un mes, precisamente cuando también ocurrió otra cosa que pudo ser importante para la ruptura. Olivia Kelly, modelo y preparadora física que arrasa en las redes, aseguraba que ha estado hablando con Neymar a través de las redes sociales por privado, mostrando unas supuestas conversaciones que habría mantenido con el futbolista brasileño, que le habría invitado incluso a pasar unos días a París.

La confirmación de la ruptura por parte de Bruna llega tras especulaciones de todo tipo en Brasil, asegurando varios medios que la famosa traición de Neymar tuvo lugar cuando ella se encontraba durmiendo en la mansión del jugador. “A los pocos días, ella descubrió que él había estado con una chica en esa fiesta y decidió terminar en ese instante. Bruna recogió sus cosas y se fue en cuanto amaneció”, aseguraban.